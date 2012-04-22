Візьму кредит на розвиток бізнесу

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 08 лют, 2017 15:11
Кредит под залог
LanaD Если еще актуален кредит, напишите на pravda-ukr@ukr.net и я вышлю Вам детальную информацию.
Заранее спасибо, Ольга
Додано: Вів 02 жов, 2018 12:23
Шукаю валюту в борг під відсотки на розвиток бізнесу
Доброго дня!
Шукаю суму до 10 тис. доларів під 3-5% на місяць. Строком до 1 року. Ціль - розвиток існуючого бізнесу.
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:41
Приветствую .
Нужен займ или кредит , Киев , без залога , на открытие интернет магазина ,сумма 200 000 грн , отдам с % через три месяца .
Также интересует инвестор с последующим сотрудничеством .
Все законно , ни какого криминала и наркотиков .
Если интересно пишите на почту zloydedywka.ua@gmail.com
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:06
Шановні учасники гілки!
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З пов.Ірина
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