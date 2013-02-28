stm написав:
Так Ваша фраза что средняя з/п в Киеве в 2018 в баксах достигнет средней 2013 или нет?
Вы блондинка натуральная или крашеная? Хотя можете не отвечать.
Если че, блондинки - мой любимый цвет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 гру, 2017 22:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы блондинка натуральная или крашеная? Хотя можете не отвечать.
Если че, блондинки - мой любимый цвет.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Суб 23 гру, 2017 22:58
Вай-вай!
Негарно зіскакувати з теми питання)))
Ох, ці рожевоокулярники)))
Вже немає ні ЗП 1000-1200 дол/міс у шоферів-парковщиків-плиточників, ні обіцяного їми підвищення ЗП по Києву в 2018 до рівня 2013 року.
Вовки ганебні!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:17
То інший персонаж пророкував:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я планировал купить недвижимость (вторичку) под аренду летом 13-ого, но у нас в это время начался дорожай и цены подскочили на 10-15% относительно весны, поэтому отложил. После всем известных грустных событий, я смог позволить себе намного больше метров в новостроях Киева. Как не стыдно в этом признаться, но, войдя с долларовыми депозитами в надежных банках (из Дельты вовремя убежал свифтом не пожадничав 2014), я, скорее выиграл на кризисе, чем потерял, хотя мой доход в долларах и упал. При этом я никогда не желал пипеца всем и всегда был оптимистом, верящим в страну и в ее недвижимость.
Сейчас же мне хочется, чтобы "товар" уже вырос хотя бы потому, что меня давит жаба купить новое авто по цене приличной квартиры в Киеве.
У Вас было, а может еще есть, время прикупиться, поэтому мне непонятна Ваша рефлексия по поводу грядущего подорожания. Оно неизбежно как весна. Доходы вышли на уровень 09-10, когда были совсем другие цены, аренда растет, реформы идут, цены смешные даже по меркам бедной Восточной Европы. Еще год и на рынок выйдут новые накопления в том числе и от заробитчан.
Вы же жалуетесь и ждете.
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:24
Чоловіче!
Ти напився абсенту чи накурився "Біломору" з мухоморами?
"Дорожай" відміняється десь так на 10-15 років, ніяк не менше.
Причини банальні, і ти сам їх знаєш:
1) депопуляція населення України.
Вже немає кому їхати в Київ.
2) страшна бідність населення. Середня ЗП в Києві суттєво менша 500 дол/міс.
В провінції й 200 дол/міс - це пристойна зарплата.
Неминучою є лише необхідність горе-ріелторів шукати нову роботу.
Продавцями секонд-хенду, двірниками, збирачами пляшок і т.п.
__________________________
Новини з світу укро-бидло-їліти:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:47
Чоловіче!
Ти напився абсенту чи накурився "Біломору" з мухоморами?
"Дорожай" відміняється десь так на 10-15 років, ніяк не менше.
Причини банальні, і ти сам їх знаєш:
1) депопуляція населення України.
Вже немає кому їхати в Київ.
2) страшна бідність населення. Середня ЗП в Києві суттєво менша 500 дол/міс.
В провінції й 200 дол/міс - це пристойна зарплата.
Неминучою є лише необхідність горе-ріелторів шукати нову роботу.
А тут ще й чергова зрада: терміново платити Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу близько 2 млрд.$ за використаний газ 2014 року, МВФ грошей не дає через припинення боротьби з корупцією та блокування земельної реформи, виплати процентів за позиками МВФ у 2018-2019 р.р. просто захмарні. Не було б дефолту після виборів
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:58
Да, мне тоже очень интересно как будут выплачивать два ярда. Но подозреваю, что могут потянуть, там 0,03% за каждый день, не очень и критично прямо завтра выплачивать. А вот у меркель уже прямым текстом говорят о коррупции.
Кстати, ещё не известна судьба 3 млрд долга россии
Додано: Нед 24 гру, 2017 00:08
Влад, в провінції не так вигляда оптимістичненько як із вікон на кийовьских пагорбах. Чим доше опа в країні, тим менеш шансів, що будуть повертатися заробітчани.
Технологічних проривів я тут не бачу.
Інституціональні інвестори не заходять (хіба що китайці з метром на Трою)...
так що я повірю скоріше в біткойн по 100куе, чим в середню зарплату $600 у Києві
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 24 гру, 2017 00:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя, но не медиана еще. Это "на руки". Срез больше 200 человек из различных слоев, без всяких экстремумов сверху. Во внимание принимаются только те кто имеют постоянную или регулярную работу, а не просто "трудоспособные".
пс. В нашем старом панельном гетто, даже дворник имеет больше 10к, но, как упоминал может быть на 3-4 парадных.
ппс. к рожевокулярности - это не имеет никакого отношения, потому что вокруг трешак прогрессирует, люди за гребаное бабо продолжают усердно курвиться
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Нед 24 гру, 2017 01:36
Я - натуральная, с голубыми глазами
Если чё, и Вы о банке требуещем МБА со знанием иероглифов и что это вздернет среднюю по всему Киеву до высот по Фейслесу, то китайцев мы ещё не наё..., простите, не сотрудничали канешна, так что будет интересно
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