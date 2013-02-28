Додано: Суб 23 гру, 2017 23:21

Serg-ik написав: солидарен. я тоже не понимаю радости от того, что товар дорожает быстрее, чем растёт доход солидарен. я тоже не понимаю радости от того, что товар дорожает быстрее, чем растёт доход

Я планировал купить недвижимость (вторичку) под аренду летом 13-ого, но у нас в это время начался дорожай и цены подскочили на 10-15% относительно весны, поэтому отложил. После всем известных грустных событий, я смог позволить себе намного больше метров в новостроях Киева. Как не стыдно в этом признаться, но, войдя с долларовыми депозитами в надежных банках (из Дельты вовремя убежал свифтом не пожадничав 2014), я, скорее выиграл на кризисе, чем потерял, хотя мой доход в долларах и упал. При этом я никогда не желал пипеца всем и всегда был оптимистом, верящим в страну и в ее недвижимость.Сейчас же мне хочется, чтобы "товар" уже вырос хотя бы потому, что меня давит жаба купить новое авто по цене приличной квартиры в Киеве.У Вас было, а может еще есть, время прикупиться, поэтому мне непонятна Ваша рефлексия по поводу грядущего подорожания. Оно неизбежно как весна. Доходы вышли на уровень 09-10, когда были совсем другие цены, аренда растет, реформы идут, цены смешные даже по меркам бедной Восточной Европы. Еще год и на рынок выйдут новые накопления в том числе и от заробитчан.Вы же жалуетесь и ждете.