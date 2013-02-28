RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4715471647174718>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 84
1. Так
19%
16
2. Ні
35%
29
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
39
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  Первый написав:Сама придумала, потом сама додумала и в том что додумала обвинила. Браво!

Зы. Врознточники налогов не платят но и зп повыше чем 600 баксов в месяц.

Кстати, верьте, все будет ок:-)

Не понимаю людей которые желают пипца всем но думают что их это не коснётся.

Так Ваша фраза что средняя з/п в Киеве в 2018 в баксах достигнет средней 2013 или нет?


Вы блондинка натуральная или крашеная? Хотя можете не отвечать.

Если че, блондинки - мой любимый цвет.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12179
З нами з: 27.10.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:58

  Первый написав:
stm написав:
  Первый написав:Сама придумала, потом сама додумала и в том что додумала обвинила. Браво!

Зы. Врознточники налогов не платят но и зп повыше чем 600 баксов в месяц.

Кстати, верьте, все будет ок:-)

Не понимаю людей которые желают пипца всем но думают что их это не коснётся.

Так Ваша фраза что средняя з/п в Киеве в 2018 в баксах достигнет средней 2013 или нет?


Вы блондинка натуральная или крашеная? Хотя можете не отвечать.

Если че, блондинки - мой любимый цвет.

Вай-вай!
Негарно зіскакувати з теми питання)))
Ох, ці рожевоокулярники)))

Вже немає ні ЗП 1000-1200 дол/міс у шоферів-парковщиків-плиточників, ні обіцяного їми підвищення ЗП по Києву в 2018 до рівня 2013 року.
Вовки ганебні! :lol: :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18319
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:17

  stm написав:
  Первый написав:Сама придумала, потом сама додумала и в том что додумала обвинила. Браво!

Зы. Врознточники налогов не платят но и зп повыше чем 600 баксов в месяц.

Кстати, верьте, все будет ок:-)

Не понимаю людей которые желают пипца всем но думают что их это не коснётся.

Так Ваша фраза что средняя з/п в Киеве в 2018 в баксах достигнет средней 2013 или нет?


То інший персонаж пророкував:

  Faceless написав:
zahar_ написав:Саме так і казав - "до" 2018 казав фейслесс у Києві має бути зарплата по статистиці управління статистики Києва еквівалентна долларовій по статистиці управління статистики Києва у 2013. Якщо не помиляюсь, перед Майданом це був еквівалент близько 650 долларів
Не "до 2018" а у 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18319
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:солидарен. я тоже не понимаю радости от того, что товар дорожает быстрее, чем растёт доход

Я планировал купить недвижимость (вторичку) под аренду летом 13-ого, но у нас в это время начался дорожай и цены подскочили на 10-15% относительно весны, поэтому отложил. После всем известных грустных событий, я смог позволить себе намного больше метров в новостроях Киева. Как не стыдно в этом признаться, но, войдя с долларовыми депозитами в надежных банках (из Дельты вовремя убежал свифтом не пожадничав 2014), я, скорее выиграл на кризисе, чем потерял, хотя мой доход в долларах и упал. При этом я никогда не желал пипеца всем и всегда был оптимистом, верящим в страну и в ее недвижимость.
Сейчас же мне хочется, чтобы "товар" уже вырос хотя бы потому, что меня давит жаба купить новое авто по цене приличной квартиры в Киеве.
У Вас было, а может еще есть, время прикупиться, поэтому мне непонятна Ваша рефлексия по поводу грядущего подорожания. Оно неизбежно как весна. Доходы вышли на уровень 09-10, когда были совсем другие цены, аренда растет, реформы идут, цены смешные даже по меркам бедной Восточной Европы. Еще год и на рынок выйдут новые накопления в том числе и от заробитчан.
Вы же жалуетесь и ждете.
Vlad442
 
Повідомлень: 3599
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:24

  Vlad442 написав:У Вас было, а может еще есть, время прикупиться, поэтому мне непонятна Ваша рефлексия по поводу грядущего подорожания. Оно неизбежно как весна. Доходы вышли на уровень 09-10, когда были совсем другие цены, аренда растет, реформы идут, цены смешные даже по меркам бедной Восточной Европы.

Чоловіче!
Ти напився абсенту чи накурився "Біломору" з мухоморами?
"Дорожай" відміняється десь так на 10-15 років, ніяк не менше.
Причини банальні, і ти сам їх знаєш:
1) депопуляція населення України.
Вже немає кому їхати в Київ.
2) страшна бідність населення. Середня ЗП в Києві суттєво менша 500 дол/міс.
В провінції й 200 дол/міс - це пристойна зарплата.

Неминучою є лише необхідність горе-ріелторів шукати нову роботу.
Продавцями секонд-хенду, двірниками, збирачами пляшок і т.п.
__________________________


Новини з світу укро-бидло-їліти: https://petrimazepa.com/ezov_pomogal_rf ... lnye_fakty
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18319
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:47

  Frant написав:
  Vlad442 написав:У Вас было, а может еще есть, время прикупиться, поэтому мне непонятна Ваша рефлексия по поводу грядущего подорожания. Оно неизбежно как весна. Доходы вышли на уровень 09-10, когда были совсем другие цены, аренда растет, реформы идут, цены смешные даже по меркам бедной Восточной Европы.

Чоловіче!
Ти напився абсенту чи накурився "Біломору" з мухоморами?
"Дорожай" відміняється десь так на 10-15 років, ніяк не менше.
Причини банальні, і ти сам їх знаєш:
1) депопуляція населення України.
Вже немає кому їхати в Київ.
2) страшна бідність населення. Середня ЗП в Києві суттєво менша 500 дол/міс.
В провінції й 200 дол/міс - це пристойна зарплата.

Неминучою є лише необхідність горе-ріелторів шукати нову роботу.


А тут ще й чергова зрада: терміново платити Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу близько 2 млрд.$ за використаний газ 2014 року, МВФ грошей не дає через припинення боротьби з корупцією та блокування земельної реформи, виплати процентів за позиками МВФ у 2018-2019 р.р. просто захмарні. Не було б дефолту після виборів :cry:
iva64
 
Повідомлень: 71
З нами з: 24.02.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:58

  iva64 написав:
Неминучою є лише необхідність горе-ріелторів шукати нову роботу.
А тут ще й чергова зрада: терміново платити Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу близько 2 млрд.$ за використаний газ 2014 року, МВФ грошей не дає через припинення боротьби з корупцією та блокування земельної реформи, виплати процентів за позиками МВФ у 2018-2019 р.р. просто захмарні. Не було б дефолту після виборів :cry:

Да, мне тоже очень интересно как будут выплачивать два ярда. Но подозреваю, что могут потянуть, там 0,03% за каждый день, не очень и критично прямо завтра выплачивать. А вот у меркель уже прямым текстом говорят о коррупции.

Кстати, ещё не известна судьба 3 млрд долга россии
hume
 
Повідомлень: 3958
З нами з: 27.12.12
Подякував: 294 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:08

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:солидарен. я тоже не понимаю радости от того, что товар дорожает быстрее, чем растёт доход

Я планировал купить недвижимость (вторичку) под аренду летом 13-ого, но у нас в это время начался дорожай и цены подскочили на 10-15% относительно весны, поэтому отложил. После всем известных грустных событий, я смог позволить себе намного больше метров в новостроях Киева. Как не стыдно в этом признаться, но, войдя с долларовыми депозитами в надежных банках (из Дельты вовремя убежал свифтом не пожадничав 2014), я, скорее выиграл на кризисе, чем потерял, хотя мой доход в долларах и упал. При этом я никогда не желал пипеца всем и всегда был оптимистом, верящим в страну и в ее недвижимость.
Сейчас же мне хочется, чтобы "товар" уже вырос хотя бы потому, что меня давит жаба купить новое авто по цене приличной квартиры в Киеве.
У Вас было, а может еще есть, время прикупиться, поэтому мне непонятна Ваша рефлексия по поводу грядущего подорожания. Оно неизбежно как весна. Доходы вышли на уровень 09-10, когда были совсем другие цены, аренда растет, реформы идут, цены смешные даже по меркам бедной Восточной Европы. Еще год и на рынок выйдут новые накопления в том числе и от заробитчан.
Вы же жалуетесь и ждете.

Влад, в провінції не так вигляда оптимістичненько як із вікон на кийовьских пагорбах. Чим доше опа в країні, тим менеш шансів, що будуть повертатися заробітчани.
Технологічних проривів я тут не бачу.
Інституціональні інвестори не заходять (хіба що китайці з метром на Трою)...
так що я повірю скоріше в біткойн по 100куе, чим в середню зарплату $600 у Києві
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13251
З нами з: 09.03.14
Подякував: 776 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя, но не медиана еще. Это "на руки". Срез больше 200 человек из различных слоев, без всяких экстремумов сверху. Во внимание принимаются только те кто имеют постоянную или регулярную работу, а не просто "трудоспособные".

пс. В нашем старом панельном гетто, даже дворник имеет больше 10к, но, как упоминал может быть на 3-4 парадных.

ппс. к рожевокулярности - это не имеет никакого отношения, потому что вокруг трешак прогрессирует, люди за гребаное бабо продолжают усердно курвиться
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 06.01.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 01:36

  Первый написав:Вы блондинка натуральная или крашеная? Хотя можете не отвечать.

Я - натуральная, с голубыми глазами
  Первый написав:Если че, блондинки - мой любимый цвет.

Если чё, и Вы о банке требуещем МБА со знанием иероглифов и что это вздернет среднюю по всему Киеву до высот по Фейслесу, то китайцев мы ещё не наё..., простите, не сотрудничали канешна, так что будет интересно :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 04.03.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4715471647174718>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 944, 945, 946
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
9458 1764196
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 02:22
big539
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
39 14257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 16:13
Koliysh
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31258
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1579)
24.12.2017 03:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.