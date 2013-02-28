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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4715471647174718>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 84
1. Так
19%
16
2. Ні
35%
29
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
39
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:солидарен. я тоже не понимаю радости от того, что товар дорожает быстрее, чем растёт доход

Я планировал купить недвижимость (вторичку) под аренду летом 13-ого, но у нас в это время начался дорожай и цены подскочили на 10-15% относительно весны, поэтому отложил. После всем известных грустных событий, я смог позволить себе намного больше метров в новостроях Киева. Как не стыдно в этом признаться, но, войдя с долларовыми депозитами в надежных банках (из Дельты вовремя убежал свифтом не пожадничав 2014), я, скорее выиграл на кризисе, чем потерял, хотя мой доход в долларах и упал. При этом я никогда не желал пипеца всем и всегда был оптимистом, верящим в страну и в ее недвижимость.
Сейчас же мне хочется, чтобы "товар" уже вырос хотя бы потому, что меня давит жаба купить новое авто по цене приличной квартиры в Киеве.
У Вас было, а может еще есть, время прикупиться, поэтому мне непонятна Ваша рефлексия по поводу грядущего подорожания. Оно неизбежно как весна. Доходы вышли на уровень 09-10, когда были совсем другие цены, аренда растет, реформы идут, цены смешные даже по меркам бедной Восточной Европы. Еще год и на рынок выйдут новые накопления в том числе и от заробитчан.
Вы же жалуетесь и ждете.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:58

  iva64 написав:
Неминучою є лише необхідність горе-ріелторів шукати нову роботу.
А тут ще й чергова зрада: терміново платити Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу близько 2 млрд.$ за використаний газ 2014 року, МВФ грошей не дає через припинення боротьби з корупцією та блокування земельної реформи, виплати процентів за позиками МВФ у 2018-2019 р.р. просто захмарні. Не було б дефолту після виборів :cry:

Да, мне тоже очень интересно как будут выплачивать два ярда. Но подозреваю, что могут потянуть, там 0,03% за каждый день, не очень и критично прямо завтра выплачивать. А вот у меркель уже прямым текстом говорят о коррупции.

Кстати, ещё не известна судьба 3 млрд долга россии
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:08

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:солидарен. я тоже не понимаю радости от того, что товар дорожает быстрее, чем растёт доход

Я планировал купить недвижимость (вторичку) под аренду летом 13-ого, но у нас в это время начался дорожай и цены подскочили на 10-15% относительно весны, поэтому отложил. После всем известных грустных событий, я смог позволить себе намного больше метров в новостроях Киева. Как не стыдно в этом признаться, но, войдя с долларовыми депозитами в надежных банках (из Дельты вовремя убежал свифтом не пожадничав 2014), я, скорее выиграл на кризисе, чем потерял, хотя мой доход в долларах и упал. При этом я никогда не желал пипеца всем и всегда был оптимистом, верящим в страну и в ее недвижимость.
Сейчас же мне хочется, чтобы "товар" уже вырос хотя бы потому, что меня давит жаба купить новое авто по цене приличной квартиры в Киеве.
У Вас было, а может еще есть, время прикупиться, поэтому мне непонятна Ваша рефлексия по поводу грядущего подорожания. Оно неизбежно как весна. Доходы вышли на уровень 09-10, когда были совсем другие цены, аренда растет, реформы идут, цены смешные даже по меркам бедной Восточной Европы. Еще год и на рынок выйдут новые накопления в том числе и от заробитчан.
Вы же жалуетесь и ждете.

Влад, в провінції не так вигляда оптимістичненько як із вікон на кийовьских пагорбах. Чим доше опа в країні, тим менеш шансів, що будуть повертатися заробітчани.
Технологічних проривів я тут не бачу.
Інституціональні інвестори не заходять (хіба що китайці з метром на Трою)...
так що я повірю скоріше в біткойн по 100куе, чим в середню зарплату $600 у Києві
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя, но не медиана еще. Это "на руки". Срез больше 200 человек из различных слоев, без всяких экстремумов сверху. Во внимание принимаются только те кто имеют постоянную или регулярную работу, а не просто "трудоспособные".

пс. В нашем старом панельном гетто, даже дворник имеет больше 10к, но, как упоминал может быть на 3-4 парадных.

ппс. к рожевокулярности - это не имеет никакого отношения, потому что вокруг трешак прогрессирует, люди за гребаное бабо продолжают усердно курвиться
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 01:36

  Первый написав:Вы блондинка натуральная или крашеная? Хотя можете не отвечать.

Я - натуральная, с голубыми глазами
  Первый написав:Если че, блондинки - мой любимый цвет.

Если чё, и Вы о банке требуещем МБА со знанием иероглифов и что это вздернет среднюю по всему Киеву до высот по Фейслесу, то китайцев мы ещё не наё..., простите, не сотрудничали канешна, так что будет интересно :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 03:31

  stm написав:Я - натуральная, с голубыми глазами

Взбударажили среди ночи. А вы уже/еще замужем?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 11:09

  Viktor написав:Vlad442 Забавно, что в 06-08 гг. при средней ЗП на уровне 300 USD, 1 кв.м. в старом фонде оценивался в 2500 USD. Сейчас при похожей ЗП - порог входа ниже, как минимум, в два раза.

Причина кредиты. Тогда каждый второй доллар на рынке был кредитным.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 11:21

  UA написав:Бл.. очень ценю свое местопроживания - пешеходка к двум веткам метро.
Какого перетца в центр на авто? Когда знаешь, что пол дня в пробках проведешь?
Может пора платный въезд в центр - прицентр вводить?


очень хочу глянуть на реализацию этого в наших палестинах.
Парковки с паркоматами уже ввели - интересно глянуть на экономику - сколько доходило в бюджет от гопарей-парковщиков и сколько сейчас, с современными европейскими технологиями?

Импотентные мусора, способные на уцелевших подаренных гибридах лишь гонять по полосам общественного транспорта (кстати, тоже де*** решение) не способны даже в центре в час пик убирать де***, паркующихся вторым рядом возле Арены, Мандарина, да и на Хрещатике (привет мальвиновой фантазерке). И как же будет реализован механизм платного проезда в центр с такими входными данными?
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:40

https://hh.ua/article/21642
В то же время далеко не во всех вакансиях работодатели указывают уровень или хотя бы диапазон зарплаты. Анализ базы вакансий демонстрирует следующую ситуацию: за период с января по ноябрь 2017 года вакансий с указанным уровнем зарплаты было 42% от общего количества всех предложений работы. Причем динамика подобных вакансий показывает, что процент предложений с указанной зарплатой в течение последних пяти лет не превышал отметку 50% в год.

Количество вакансий с озвученным предложением оплаты труда различается в зависимости от профессиональной сферы, в которой ведут свою деятельность работодатели. Так, с января по ноябрь 2017 года больше всего указывали заработную плату в сфере «Домашний персонал» – 67,2% подобных вакансий от всего количества предложений в отрасли. Значительная доля вакансий с указанием оклада была также в таких сферах, как «Спорт, фитнес» – 59,5%, «Строительство» – 57,2%, «Рабочий персонал» – 56,8%, «Начало карьеры» – 53,7%. Меньше предложений с указанными зарплатами было в сфере «Высший менеджмент» – 25%.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:33

  striped написав:
Импотентные мусора, способные на уцелевших подаренных гибридах лишь гонять по полосам общественного транспорта (кстати, тоже де*** решение) не способны даже в центре в час пик убирать де***, паркующихся вторым рядом возле Арены, Мандарина, да и на Хрещатике (привет мальвиновой фантазерке). И как же будет реализован механизм платного проезда в центр с такими входными данными?

Кстати да, ехал а днях по михайловской, так весь правый ряд запаркован.

Нужно что то решать, на дорогах такой беспредел, что хуже может быть только где то в азии, где коровы тянутся в пробке вместе с рикшами . На европейском континенте такого беспредела давно нигде нет.
hume
 
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