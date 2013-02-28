Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав: Импотентные мусора, способные на уцелевших подаренных гибридах лишь гонять по полосам общественного транспорта (кстати, тоже де*** решение) не способны даже в центре в час пик убирать де***, паркующихся вторым рядом возле Арены, Мандарина, да и на Хрещатике (привет мальвиновой фантазерке). И как же будет реализован механизм платного проезда в центр с такими входными данными?
Кстати да, ехал а днях по михайловской, так весь правый ряд запаркован.
Нужно что то решать, на дорогах такой беспредел, что хуже может быть только где то в азии, где коровы тянутся в пробке вместе с рикшами . На европейском континенте такого беспредела давно нигде нет.
мы не прогнемся под злочынну владу! ставили, ставим и будем ставить машины где нам удобно пока не построят на каждом углу парковки и пока ахметов не сидит!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:мы не прогнемся под злочынну владу! ставили, ставим и будем ставить машины где нам удобно пока не построят на каждом углу парковки и пока ахметов не сидит!
Тут целую тему по этому вопросу наваяли, и что саое интересное - большинство именно так и считает - "какие шьтрафы, вот постройте мне стоянок где мне удобно, и чтоб бесплатные, и вообще тут коррупция а вы со своей парковкой" Депутати посилили покарання за неправильне паркування
kingkongovets написав:мы не прогнемся под злочынну владу! ставили, ставим и будем ставить машины где нам удобно пока не построят на каждом углу парковки и пока ахметов не сидит!
Тут целую тему по этому вопросу наваяли, и что саое интересное - большинство именно так и считает - "какие шьтрафы, вот постройте мне стоянок где мне удобно, и чтоб бесплатные, и вообще тут коррупция а вы со своей парковкой" Депутати посилили покарання за неправильне паркування
та я то в курсе шо думают люди - сам частенько делаю людям замечания и выслушиваю в ответ этот возмущенный поток сознания, а иногда только мои размеры останавливают особо ретивых шоп не распускать руки, однажды даже сцепился с двумя кавказцами возле ресторана мангал на углу саксаганского и жилянской - пришлось вызывать подкрепление
а вообще вдобавок надо еще ввести практику, шоп можно было через приложение на смартфоне фотографировать нарушителей и программа сама определяла координаты/время и отправляла в полицию, а тот кто это зафиксировал получал бы бонусы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:а вообще вдобавок надо еще ввести практику, шоп можно было через приложение на смартфоне фотографировать нарушителей и программа сама определяла координатs/время и отправляла в полицию, а тот кто это зафиксировал получал бы бонусы
Faceless написав:
_hunter написав:Странно, что следующий логичный шаг не сделали: разрешить фиксацию "обычным" гражданам + процент от штрафа сообщившему -- не нужно с расширением штата морочиться...
Был бы весьма логичный и полезный инструмент. Мобильное приложение, с которого фотографируешь авто, чтобы было видно номера и было видно, что нарушено. Фото отправляется с геоданными, и формируется заявка, которую полиция должна обработать и отчитаться о результате. %% от штрафа - анонимно на аккаунт того, кто отправил.
Прохожий антоновича канешна и саксаганского, оговорился там как раз на углу этот мангал и хозяин с охранником на джипе хотели на тротуар заехать шоп возле его дверей припарковаться а я там стоял с великом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
почему Прохожий не вопрошає "мадаратар йє"?! дві страниці флуду о паркофкє тазіков
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.