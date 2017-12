Додано: Нед 24 гру, 2017 14:45

hume написав: striped написав:

Импотентные мусора, способные на уцелевших подаренных гибридах лишь гонять по полосам общественного транспорта (кстати, тоже де*** решение) не способны даже в центре в час пик убирать де***, паркующихся вторым рядом возле Арены, Мандарина, да и на Хрещатике (привет мальвиновой фантазерке). И как же будет реализован механизм платного проезда в центр с такими входными данными? Импотентные мусора, способные на уцелевших подаренных гибридах лишь гонять по полосам общественного транспорта (кстати, тоже де*** решение) не способны даже в центре в час пик убирать де***, паркующихся вторым рядом возле Арены, Мандарина, да и на Хрещатике (привет мальвиновой фантазерке). И как же будет реализован механизм платного проезда в центр с такими входными данными?

Кстати да, ехал а днях по михайловской, так весь правый ряд запаркован.



Нужно что то решать, на дорогах такой беспредел, что хуже может быть только где то в азии, где коровы тянутся в пробке вместе с рикшами . На европейском континенте такого беспредела давно нигде нет. Кстати да, ехал а днях по михайловской, так весь правый ряд запаркован.Нужно что то решать, на дорогах такой беспредел, что хуже может быть только где то в азии, где коровы тянутся в пробке вместе с рикшами . На европейском континенте такого беспредела давно нигде нет.



мы не прогнемся под злочынну владу! ставили, ставим и будем ставить машины где нам удобно пока не построят на каждом углу парковки и пока ахметов не сидит! мы не прогнемся под злочынну владу! ставили, ставим и будем ставить машины где нам удобно пока не построят на каждом углу парковки и пока ахметов не сидит!

