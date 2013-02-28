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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4715471647174718

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 84
1. Так
19%
16
2. Ні
35%
29
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
39
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:45

  hume написав:
  striped написав:
Импотентные мусора, способные на уцелевших подаренных гибридах лишь гонять по полосам общественного транспорта (кстати, тоже де*** решение) не способны даже в центре в час пик убирать де***, паркующихся вторым рядом возле Арены, Мандарина, да и на Хрещатике (привет мальвиновой фантазерке). И как же будет реализован механизм платного проезда в центр с такими входными данными?

Кстати да, ехал а днях по михайловской, так весь правый ряд запаркован.

Нужно что то решать, на дорогах такой беспредел, что хуже может быть только где то в азии, где коровы тянутся в пробке вместе с рикшами . На европейском континенте такого беспредела давно нигде нет.


мы не прогнемся под злочынну владу! ставили, ставим и будем ставить машины где нам удобно пока не построят на каждом углу парковки и пока ахметов не сидит!
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:мы не прогнемся под злочынну владу! ставили, ставим и будем ставить машины где нам удобно пока не построят на каждом углу парковки и пока ахметов не сидит!

Тут целую тему по этому вопросу наваяли, и что саое интересное - большинство именно так и считает - "какие шьтрафы, вот постройте мне стоянок где мне удобно, и чтоб бесплатные, и вообще тут коррупция а вы со своей парковкой"
Депутати посилили покарання за неправильне паркування
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:18

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:мы не прогнемся под злочынну владу! ставили, ставим и будем ставить машины где нам удобно пока не построят на каждом углу парковки и пока ахметов не сидит!

Тут целую тему по этому вопросу наваяли, и что саое интересное - большинство именно так и считает - "какие шьтрафы, вот постройте мне стоянок где мне удобно, и чтоб бесплатные, и вообще тут коррупция а вы со своей парковкой"
Депутати посилили покарання за неправильне паркування


та я то в курсе шо думают люди - сам частенько делаю людям замечания и выслушиваю в ответ этот возмущенный поток сознания, а иногда только мои размеры останавливают особо ретивых шоп не распускать руки, однажды даже сцепился с двумя кавказцами возле ресторана мангал на углу саксаганского и жилянской - пришлось вызывать подкрепление

а вообще вдобавок надо еще ввести практику, шоп можно было через приложение на смартфоне фотографировать нарушителей и программа сама определяла координаты/время и отправляла в полицию, а тот кто это зафиксировал получал бы бонусы
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а вообще вдобавок надо еще ввести практику, шоп можно было через приложение на смартфоне фотографировать нарушителей и программа сама определяла координатs/время и отправляла в полицию, а тот кто это зафиксировал получал бы бонусы

  Faceless написав:
  _hunter написав:Странно, что следующий логичный шаг не сделали: разрешить фиксацию "обычным" гражданам + процент от штрафа сообщившему -- не нужно с расширением штата морочиться...

Был бы весьма логичный и полезный инструмент. Мобильное приложение, с которого фотографируешь авто, чтобы было видно номера и было видно, что нарушено. Фото отправляется с геоданными, и формируется заявка, которую полиция должна обработать и отчитаться о результате. %% от штрафа - анонимно на аккаунт того, кто отправил.

Так шо потом пошло...
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:22

Faceless
насколько я понял этот закон должен быть первым в череде законов парковочной реформы - будем посмотреть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:, однажды даже сцепился с двумя кавказцами возле ресторана мангал на углу саксаганского и жилянской

так эти улицы параллельные, а по законам физики параллельные прямые не пересекаются...
8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:52

  Viktor написав:Vlad442 Забавно, что в 06-08 гг. при средней ЗП на уровне 300 USD, 1 кв.м. в старом фонде оценивался в 2500 USD. Сейчас при похожей ЗП - порог входа ниже, как минимум, в два раза.


В 2008 была пирамида.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:53

Прохожий
антоновича канешна и саксаганского, оговорился
там как раз на углу этот мангал и хозяин с охранником на джипе хотели на тротуар заехать шоп возле его дверей припарковаться а я там стоял с великом
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

почему Прохожий не вопрошає "мадаратар йє"?!
дві страниці флуду о паркофкє тазіков
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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