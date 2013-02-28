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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4717471847194720>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 84
1. Так
19%
16
2. Ні
35%
29
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
39
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:57

  antonivs3 написав:
  Faceless написав:какие шьтрафы, вот постройте мне стоянок где удобно и бесплатные, и вообще тут коррупция

и штрафы прогрессивные, от доходов.

Да уже хоть какие то пусть сделают. Например в среду летучий отряд штрафует неправильно припаркованных идиотов, двойной штраф выписать псевдоинвалиду. А так же особо внимание уделить тем, кто ездит на красный, этих, ссука, ну очень много. Почему не хотят наполнять казну - непонятно.

Пс
Сегодня отчаянный оболтус умудрился развернуться через две сплошных с заправки вог перед местом метро.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:08

  antonivs3 написав:
  Faceless написав:какие шьтрафы, вот постройте мне стоянок где удобно и бесплатные, и вообще тут коррупция

и штрафы прогрессивные, от доходов.

В Раде у нас все сплошь на голую ЗП, на субсидиях и мат. помощи)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:35

  Corpocrator написав:уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя, но не медиана еще. Это "на руки". Срез больше 200 человек из различных слоев, без всяких экстремумов сверху. Во внимание принимаются только те кто имеют постоянную или регулярную работу, а не просто "трудоспособные".

пс. В нашем старом панельном гетто, даже дворник имеет больше 10к, но, как упоминал может быть на 3-4 парадных.

ппс. к рожевокулярности - это не имеет никакого отношения, потому что вокруг трешак прогрессирует, люди за гребаное бабо продолжают усердно курвиться


Чудово.
До переліку високооплачуваних професій додаємо двірників. :wink:
Нагадаю: в списку вже є шофери, кур,єри, парковщики та електрики. :mrgreen:

Щодо "уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя ЗП" - можна уточнити, що це за Київ і де він знаходиться. Може, в Америці? Чи Антарктиді?

Тому що в українському Києві - за даними Держстату - навіть середня ЗП трохи більше 400 дол/міс.
Медіанна ЗП - взагалі не більше 300 дол/міс. :roll:

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Нед 24 гру, 2017 21:46, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:38

https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/632350/
"За підсумками 2017 року квартири на первинному ринку Києва подешевшають на 7%. Приблизно настільки ж просядуть ціни і на квартири в новобудовах, введених в експлуатацію".

Дешевеет однако.
А дует балаболов - учётка влад и виталий котенко с домика- туфтогонят про буит дорожай на КРЖН.
Ганьба брехунам туфтогонящим про даражай на КРЖН.
"аналитики" КРЖН topic140971.html?p=2035633#p2035633
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:48

Ганьба Педальке!
Сегодня во многих междомовых проездах в Днепровском районе были озёра и болота.
Еле дошёл сегодня от ХШ с остановки б.Гашека до Спорт Лайфа возле КТ.
Педалька наверное думает что междомовые проезды на б.Гашека должны чистить жильцы и посетители Спорт Лайфа.
В самом КТ возле подьездов первого дома половина проезда почищена до асфальта и озёр возле подъездов нет.
"аналитики" КРЖН topic140971.html?p=2035633#p2035633
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:28

  Frant написав:
  Corpocrator написав:уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя, но не медиана еще. Это "на руки". Срез больше 200 человек из различных слоев, без всяких экстремумов сверху. Во внимание принимаются только те кто имеют постоянную или регулярную работу, а не просто "трудоспособные".

пс. В нашем старом панельном гетто, даже дворник имеет больше 10к, но, как упоминал может быть на 3-4 парадных.

ппс. к рожевокулярности - это не имеет никакого отношения, потому что вокруг трешак прогрессирует, люди за гребаное бабо продолжают усердно курвиться


Чудово.
До переліку високооплачуваних професій додаємо двірників. :wink:
Нагадаю: в списку вже є шофери, кур,єри, парковщики та електрики. :mrgreen:

Щодо "уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя ЗП" - можна уточнити, що це за Київ і де він знаходиться. Може, в Америці? Чи Антарктиді?

Тому що в українському Києві - за даними Держстату - навіть середня ЗП трохи більше 400 дол/міс.
Медіанна ЗП - взагалі не більше 300 дол/міс. :roll:

Зображення

У меня только один ответ, в форме риторического вопроса:

Какой процент теневой экономики, а соответственно и серых зарплат в Киеве? )))

чтоб мои данные коррелировали с госстатом, нужно всегото 25% "тени", оптимистично, правда?

И Вы с дворника не смейтесь, это реальность - в моем панельном гетто, в январе уже возле компа буду и скину чудесный интернет-сервис, где подробно о каждом доме в столице(возможно только ЖЕКовские), с росписью по статьям расходов.
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:58

  Frant написав:Тому що в українському Києві - за даними Держстату - навіть середня ЗП трохи більше 400 дол/міс.
Медіанна ЗП - взагалі не більше 300 дол/міс. :roll:


А зачем вообще рассматриваются средние ЗП всех жителей если квартиры покупает 10-15% населения ?

Надо просто отбрасывать 60-70% самых низких зарплат и показывать на графиках доходы только обеспеченных граждан, ибо остальные не игроки на этом рынке и их ЗП ниочем.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:12

  Alex6 написав:
  Frant написав:Тому що в українському Києві - за даними Держстату - навіть середня ЗП трохи більше 400 дол/міс.
Медіанна ЗП - взагалі не більше 300 дол/міс. :roll:


А зачем вообще рассматриваются средние ЗП всех жителей если квартиры покупает 10-15% населения ?

Надо просто отбрасывать 60-70% самых низких зарплат и показывать на графиках доходы только обеспеченных граждан, ибо остальные не игроки на этом рынке и их ЗП ниочем.

Почему из выборки не выбрасывать 80-95% зарплат? Почему лишь 60-70% :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:14

stm
вы очень близко подобрались к сути вопроса 8)

сколько % людей по оценкам голубоглазой блондинки являются реальными игроками на КРЖН, исключая "альтернативные сделки"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:26

  Corpocrator написав:И Вы с дворника не смейтесь, это реальность

Я не сміюсь, а у вівторок вже піду найматись двірником в свій ЖЕК. Якщо візьмуть.
Думаю, при ЗП 10 000 грн на руки бажаючі влаштуватись двірником повинні пройти жорсткий конкурс (знання іноземних мов, фізики, хімії та математики, фізична підготовка - крос, підтягування на перекладині і т.п.). Вірогідно претендують 20-30 чоловік на місце?

Сайт вакансій: ЗП прибиральників у приватних фірмах - до 7 000 грн.
https://www.work.ua/ua/jobs-kyiv-%D0%B4 ... gKLAPD_BwE

навіть до 7500 грн: https://www.work.ua/ua/jobs/3002182/

Я зрозумів.
Двірників з ЗП 10 000 грн/міс відбирають через Лінкедин. :D

  Alex6 написав:А зачем вообще рассматриваются средние ЗП всех жителей если квартиры покупает 10-15% населения ?

Помилка. :lol:
Гравцями КРЖН є лише 1-2% працюючого населення.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 24 гру, 2017 23:39, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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