Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:какие шьтрафы, вот постройте мне стоянок где удобно и бесплатные, и вообще тут коррупция
и штрафы прогрессивные, от доходов.
Да уже хоть какие то пусть сделают. Например в среду летучий отряд штрафует неправильно припаркованных идиотов, двойной штраф выписать псевдоинвалиду. А так же особо внимание уделить тем, кто ездит на красный, этих, ссука, ну очень много. Почему не хотят наполнять казну - непонятно.
Пс Сегодня отчаянный оболтус умудрился развернуться через две сплошных с заправки вог перед местом метро.
Corpocrator написав:уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя, но не медиана еще. Это "на руки". Срез больше 200 человек из различных слоев, без всяких экстремумов сверху. Во внимание принимаются только те кто имеют постоянную или регулярную работу, а не просто "трудоспособные".
пс. В нашем старом панельном гетто, даже дворник имеет больше 10к, но, как упоминал может быть на 3-4 парадных.
ппс. к рожевокулярности - это не имеет никакого отношения, потому что вокруг трешак прогрессирует, люди за гребаное бабо продолжают усердно курвиться
Чудово. До переліку високооплачуваних професій додаємо двірників. Нагадаю: в списку вже є шофери, кур,єри, парковщики та електрики.
Щодо "уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя ЗП" - можна уточнити, що це за Київ і де він знаходиться. Може, в Америці? Чи Антарктиді?
Тому що в українському Києві - за даними Держстату - навіть середня ЗП трохи більше 400 дол/міс. Медіанна ЗП - взагалі не більше 300 дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 24 гру, 2017 21:46, всього редагувалось 4 разів.
Ганьба Педальке! Сегодня во многих междомовых проездах в Днепровском районе были озёра и болота. Еле дошёл сегодня от ХШ с остановки б.Гашека до Спорт Лайфа возле КТ. Педалька наверное думает что междомовые проезды на б.Гашека должны чистить жильцы и посетители Спорт Лайфа. В самом КТ возле подьездов первого дома половина проезда почищена до асфальта и озёр возле подъездов нет.
Corpocrator написав:уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя, но не медиана еще. Это "на руки". Срез больше 200 человек из различных слоев, без всяких экстремумов сверху. Во внимание принимаются только те кто имеют постоянную или регулярную работу, а не просто "трудоспособные".
пс. В нашем старом панельном гетто, даже дворник имеет больше 10к, но, как упоминал может быть на 3-4 парадных.
ппс. к рожевокулярности - это не имеет никакого отношения, потому что вокруг трешак прогрессирует, люди за гребаное бабо продолжают усердно курвиться
Чудово. До переліку високооплачуваних професій додаємо двірників. Нагадаю: в списку вже є шофери, кур,єри, парковщики та електрики.
Щодо "уже есть овер 500уе/мес в Киеве средняя ЗП" - можна уточнити, що це за Київ і де він знаходиться. Може, в Америці? Чи Антарктиді?
Тому що в українському Києві - за даними Держстату - навіть середня ЗП трохи більше 400 дол/міс. Медіанна ЗП - взагалі не більше 300 дол/міс.
У меня только один ответ, в форме риторического вопроса:
Какой процент теневой экономики, а соответственно и серых зарплат в Киеве? )))
чтоб мои данные коррелировали с госстатом, нужно всегото 25% "тени", оптимистично, правда?
И Вы с дворника не смейтесь, это реальность - в моем панельном гетто, в январе уже возле компа буду и скину чудесный интернет-сервис, где подробно о каждом доме в столице(возможно только ЖЕКовские), с росписью по статьям расходов.
Corpocrator написав:И Вы с дворника не смейтесь, это реальность
Я не сміюсь, а у вівторок вже піду найматись двірником в свій ЖЕК. Якщо візьмуть. Думаю, при ЗП 10 000 грн на руки бажаючі влаштуватись двірником повинні пройти жорсткий конкурс (знання іноземних мов, фізики, хімії та математики, фізична підготовка - крос, підтягування на перекладині і т.п.). Вірогідно претендують 20-30 чоловік на місце?