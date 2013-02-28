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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4717471847194720

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 84
1. Так
19%
16
2. Ні
35%
29
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
39
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:35

  Прохожий написав:stm
вы очень близко подобрались к сути вопроса 8)

сколько % людей по оценкам голубоглазой блондинки являются реальными игроками на КРЖН, исключая "альтернативные сделки"?

Прохожий, мы говорим о среднем классе по Владу? который покупает Эврику? Я думаю таких можно нашкрябать даже 25%, на кофейной гуще, не более 30%, и 10-15% из них будет или на минималке или 5% ТОВки и фопы или скромные работники гос.структур, что-то типа нач.отдела районной налоговой или соц.службы, так бывает в жизни :)
про ТТ и липки интересней, Вы мне скажите, погадаем вместе :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Гравцями КРЖН є лише 1-2% працюючого населення.

так к чому ци грахфыкы сэрэдньой з/п? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:41

  Прохожий написав:
  Frant написав:Гравцями КРЖН є лише 1-2% працюючого населення.

так к чому ци грахфыкы сэрэдньой з/п? :shock:

дІк таму шО сереДня ЗряпЛата мАЄ вЫДНОшення до VArtості кв. метра НеРуХомостІ.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:43

  stm написав:
  Прохожий написав:stm
вы очень близко подобрались к сути вопроса 8)

сколько % людей по оценкам голубоглазой блондинки являются реальными игроками на КРЖН, исключая "альтернативные сделки"?

Прохожий, мы говорим о среднем классе по Владу? который покупает Эврику? Я думаю таких можно нашкрябать даже 25%, на кофейной гуще, не более 30%, и 10-15% из них будет или на минималке или 5% ТОВки и фопы или скромные работники гос.структур, что-то типа нач.отдела районной налоговой или соц.службы, так бывает в жизни :)
про ТТ и липки интересней, Вы мне скажите, погадаем вместе :)

извините, Я не понял "глубины ваших глубин"...
вы считаете что 30% населения "не альтернативщиков" являются игроками на КРЖН? :mrgreen:

ЗЫ: что такое "средний класс по Владу" не знаю, сорри...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 00:01

  Прохожий написав:
  stm написав:
  Прохожий написав:stm
вы очень близко подобрались к сути вопроса 8)

сколько % людей по оценкам голубоглазой блондинки являются реальными игроками на КРЖН, исключая "альтернативные сделки"?

Прохожий, мы говорим о среднем классе по Владу? который покупает Эврику? Я думаю таких можно нашкрябать даже 25%, на кофейной гуще, не более 30%, и 10-15% из них будет или на минималке или 5% ТОВки и фопы или скромные работники гос.структур, что-то типа нач.отдела районной налоговой или соц.службы, так бывает в жизни :)
про ТТ и липки интересней, Вы мне скажите, погадаем вместе :)

извините, Я не понял "глубины ваших глубин"...
вы считаете что 30% населения "не альтернативщиков" являются игроками на КРЖН? :mrgreen:

ЗЫ: что такое "средний класс по Владу" не знаю, сорри...

Что бы не было разночтений, я грубо считаю что из 12 млн.трудоспособного населения, 25% т.е. 3млн.могут купить условную однушку в Эврике, вопрос захотят ли.
Например, мои одногрупники живущие в других странах и официально входящие в статистику работоспособного населения Украины, могут купить более того ни одну однушку, но не хотят почему-то :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 00:22

stm какое отношение живущие в других странах имеют к нашим 12млн ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 01:12

  Rack написав:stm какое отношение живущие в других странах имеют к нашим 12млн ?

Прямое, они граждане Украины и даже ходють и выполняют свой гражданский долг - проголосовать, в посольстве Украины в той стране, за что я подкалываю "за пределами Родины, любовь к Родине даже больше" )))
stm
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  #<1 ... 4717471847194720
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