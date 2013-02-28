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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 гру, 2017 23:35
Прохожий написав:stm
вы очень близко подобрались к сути вопроса
сколько % людей по оценкам голубоглазой блондинки являются реальными игроками на КРЖН, исключая "альтернативные сделки"?
Прохожий, мы говорим о среднем классе по Владу? который покупает Эврику? Я думаю таких можно нашкрябать даже 25%, на кофейной гуще, не более 30%, и 10-15% из них будет или на минималке или 5% ТОВки и фопы или скромные работники гос.структур, что-то типа нач.отдела районной налоговой или соц.службы, так бывает в жизни
про ТТ и липки интересней, Вы мне скажите, погадаем вместе
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:37
Frant написав:
Гравцями КРЖН є лише 1-2% працюючого населення.
так к чому ци грахфыкы сэрэдньой з/п?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:41
Прохожий написав: Frant написав:
Гравцями КРЖН є лише 1-2% працюючого населення.
так к чому ци грахфыкы сэрэдньой з/п?
дІк таму шО сереДня ЗряпЛата мАЄ вЫДНОшення до VArtості кв. метра НеРуХомостІ.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:43
stm написав: Прохожий написав:stm
вы очень близко подобрались к сути вопроса
сколько % людей по оценкам голубоглазой блондинки являются реальными игроками на КРЖН, исключая "альтернативные сделки"?
Прохожий, мы говорим о среднем классе по Владу? который покупает Эврику? Я думаю таких можно нашкрябать даже 25%, на кофейной гуще, не более 30%, и 10-15% из них будет или на минималке или 5% ТОВки и фопы или скромные работники гос.структур, что-то типа нач.отдела районной налоговой или соц.службы, так бывает в жизни
про ТТ и липки интересней, Вы мне скажите, погадаем вместе
извините, Я не понял "глубины ваших глубин"...
вы считаете что 30% населения "не альтернативщиков" являются игроками на КРЖН?
ЗЫ: что такое "средний класс по Владу" не знаю, сорри...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 25 гру, 2017 00:01
Прохожий написав: stm написав: Прохожий написав:stm
вы очень близко подобрались к сути вопроса
сколько % людей по оценкам голубоглазой блондинки являются реальными игроками на КРЖН, исключая "альтернативные сделки"?
Прохожий, мы говорим о среднем классе по Владу? который покупает Эврику? Я думаю таких можно нашкрябать даже 25%, на кофейной гуще, не более 30%, и 10-15% из них будет или на минималке или 5% ТОВки и фопы или скромные работники гос.структур, что-то типа нач.отдела районной налоговой или соц.службы, так бывает в жизни
про ТТ и липки интересней, Вы мне скажите, погадаем вместе
извините, Я не понял "глубины ваших глубин"...
вы считаете что 30% населения "не альтернативщиков" являются игроками на КРЖН?
ЗЫ: что такое "средний класс по Владу" не знаю, сорри...
Что бы не было разночтений, я грубо считаю что из 12 млн.трудоспособного населения, 25% т.е. 3млн.могут купить условную однушку в Эврике, вопрос захотят ли.
Например, мои одногрупники живущие в других странах и официально входящие в статистику работоспособного населения Украины, могут купить более того ни одну однушку, но не хотят почему-то
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stm
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Додано: Пон 25 гру, 2017 00:22
stm какое отношение живущие в других странах имеют к нашим 12млн ?
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Rack
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Додано: Пон 25 гру, 2017 01:12
Rack написав:stm
какое отношение живущие в других странах имеют к нашим 12млн ?
Прямое, они граждане Украины и даже ходють и выполняют свой гражданский долг - проголосовать, в посольстве Украины в той стране, за что я подкалываю "за пределами Родины, любовь к Родине даже больше" )))
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stm
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