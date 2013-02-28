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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4721472247234724>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 85
1. Так
19%
16
2. Ні
34%
29
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
47%
40
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:12

  reus написав:
  hume написав:
  antonivs3 написав:А мне интересно- какой % вложеного удалось собрать с паствы, это ведь тот самый дом?
И какой % она получит, если продажа все-же когда-нибудь состоится.

удалось ли вообюще собрать что то с паствы? :mrgreen: нашёл ли он сумасшедших?

Конечно, нашел. Вспомните Элита центр сколько Аленей нашлось, а тут готовый элитный дом. Никто никого не кидал все по-честному :mrgreen:

С паствой рассчитается битками. По курсу 20000. Скажет продал на пике. За дешевеющий фиат продавать не стал.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:24

  hume написав:
  antonivs3 написав:А мне интересно- какой % вложеного удалось собрать с паствы, это ведь тот самый дом?
И какой % она получит, если продажа все-же когда-нибудь состоится.

удалось ли вообще собрать что то с паствы? :mrgreen: нашёл ли он сумасшедших?

Думаю да.
Даже на этой ветке периодически появляется адепт-стартапер фанат балашова с биткоином мозга :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:25

  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.

продаеш 3к на Чавдар?
под аренду хорошая инвестиция?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:27

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.

продаеш 3к на Чавдар?
под аренду хорошая инвестиция?


походу уню из оп оранжа выгнали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:28

  hume написав:
  antonivs3 написав:А мне интересно- какой % удалось собрать с паствы?
И какой % она получит, если продажа все-же когда-нибудь состоится.

удалось ли вообще собрать что то с паствы? :mrgreen: нашёл ли он сумасшедших?

Ну почему сумасшедших сразу. Краудфантинг сейчас в моде. Другое дело сама личность Балашова. Я бы, субъективно, наркокартель или РФ ему не доверил.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:36

  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.

А толку с нее- аренда спальников за коммуналь близка как никогда
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:39

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.

А толку с нее- аренда спальников за коммуналь близка как никогда

через год будет ещё хуже....
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:47

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.

А толку с нее- аренда спальников за коммуналь близка как никогда

через год будет ещё хуже....

они коммуналь а ты ублажать?
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:48

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.

продаеш 3к на Чавдар?
под аренду хорошая инвестиция?


походу уню из оп оранжа выгнали


может назад в 4 сезона возьмут? там еще третью очеред допродавать
trololo
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