как перспективы оранжа?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:48
как перспективы оранжа?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 26 гру, 2017 00:24
Интересная . Только слишком дорого все обходиться .
кроме самой квартиры нужно заплатить за коммуналку , заплати за ремонт ,оплатит все другие расходы .
Смысл от квартиры которая никак не приносит доход .
Нужна не квартира а хороший доход , ценность квартиры сильно понижается
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