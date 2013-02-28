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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4721472247234724

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 85
1. Так
19%
16
2. Ні
34%
29
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
47%
40
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:48

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.

А толку с нее- аренда спальников за коммуналь близка как никогда

через год будет ещё хуже....

как перспективы оранжа?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю что реально недвижимость в Киеве вообще никому уже не интересна.


Интересная . Только слишком дорого все обходиться .
кроме самой квартиры нужно заплатить за коммуналку , заплати за ремонт ,оплатит все другие расходы .
Смысл от квартиры которая никак не приносит доход .
Нужна не квартира а хороший доход , ценность квартиры сильно понижается
moldashavanin
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