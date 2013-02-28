Додано: Вів 26 гру, 2017 17:44

antonivs3 написав:

Должен быть паритет с Крушей, ну ладно -за монолит добавить пару косарей, итого на выходе- справедливая цена за готовую треху в РР- 60тыс и ни йода больше! Должен быть паритет с Крушей, ну ладно -за монолит добавить пару косарей, итого на выходе- справедливая цена за готовую треху в РР- 60тыс и ни йода больше!

Ну во-первых, Круша это монолит!! поэтому никаких надбавок.Что вам сказать.Был на Круше проездом.Это просто опа.Из 3 лифтов работает только 1 (грузовой), дом до сих пор на временном подключении к э/э. Лифт (то что ездит) все время ломается, уедешь ты на нем или нет - это лотерея.Этажи не подсвечиваются - изза высокого тарифа выключили свет в МОПах.По этажам шастают существа-строители (те что по-приличнее, бухие с обеда, те что менее приличные - бухие уже в 9 утра).Все загажено - куча строймусора везде - в МОПах, перед подьездом. Валяются какие-то трубы.Дорога до дома сделана только на половину, вторая половина - бездорожье.Захар прав - шаромыги они и есть шаромыги. Захар, на правах эксперта по шаромыгам (надеюсь вы уже вернулись с променада): сколько времени проходит от момента сдачи дома де-юре до момента, когда он станет пригодным для жизни?