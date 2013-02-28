Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:Кстати интересный расклад получается с коммуналкой. Живу в новострое, коммуналка ИТОГО меньше чем в совковых квартирах площадью в 2 раза меньше.
#буитдешеветь!
Поговорка - "я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи" в действии.
А меня шаромыги развели на 300 гривен за МОПы, при выключеных батареях в квартире. Нет в жизни совершенства.
1. Это не шаромыги. Это неприкосновенный РЛА. 2. Не только вас. Поставщики перешли на методику расчета отопления МОПов, согласно каких то своих формул. Есть новостройки, где в МОПах вообще нет радиаторов отопления. А за отопление МОПов насчитывают. Этакий экзотический, подушный налог на содержание РЛА.
zahar_ написав:Tribeca или кто другой, можете пояснить почему несуществующая трёшка на Сагайдака на 20-25 тыс дол. дороже реальной трехи на Круше?
На Круше 51-53 тыс, Сагайдака 72 и выше
Вы же не вчера переехали в Киев. А в Солнечной Ривьере однушки по 60- 70 куе.
А в соседней Ривьере однушки по 160. Наверное это какой-то заговор: ну не может быть ЛБ в 10раз дороже "себестоимости"! Должен быть паритет с Крушей, ну ладно -за монолит добавить пару косарей, итого на выходе- справедливая цена за готовую треху в РР- 60тыс и ни йода больше!
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3 написав: Должен быть паритет с Крушей, ну ладно -за монолит добавить пару косарей, итого на выходе- справедливая цена за готовую треху в РР- 60тыс и ни йода больше!
Ну во-первых, Круша это монолит!! поэтому никаких надбавок.
Что вам сказать.
Был на Круше проездом.
Это просто опа.
Из 3 лифтов работает только 1 (грузовой), дом до сих пор на временном подключении к э/э. Лифт (то что ездит) все время ломается, уедешь ты на нем или нет - это лотерея.
Этажи не подсвечиваются - изза высокого тарифа выключили свет в МОПах.
По этажам шастают существа-строители (те что по-приличнее, бухие с обеда, те что менее приличные - бухие уже в 9 утра).
Все загажено - куча строймусора везде - в МОПах, перед подьездом. Валяются какие-то трубы.
Дорога до дома сделана только на половину, вторая половина - бездорожье.
Захар прав - шаромыги они и есть шаромыги. Захар, на правах эксперта по шаромыгам (надеюсь вы уже вернулись с променада): сколько времени проходит от момента сдачи дома де-юре до момента, когда он станет пригодным для жизни?
при этом, стоимость квартиры уже исчисляется в тех же порядках, что и набор хорошей бытовой техники. Квартира стоила 20куе, а у моих знакомых есть холодильник Либхер какой-то крутой за 2,5 куе (покупали правда лет 6 назад).
Тоесть в Киеве квартира по цене ремонта - уже практически реальность.
Доставила Нивки Плаза Самострой на 6 сотках под садивныцтво на пересечении Гречко/Северо-сырецкая. У кого окна на запад получат отличный вид на берковецкое кладбище с овер 2го этажа Непонятна ЦА потенциальных покупателей. С доками и коммуникациями 99% полная Ж.
3м2 магинализуется....
ЗЫ: Столица строит на Трое!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Tribeca написав:Ну во-первых, Круша это монолит!! поэтому никаких надбавок.
Интересно услышать обоснованное объяснение - Почему, монолит лучше панели?
В целом- сейсмоустойчивось, а в нашей частности устойчивость к (пере)планировочным решениям "мы в сели так робылы и ничого за три роки не впало"- есть шанс, что дом покосится, но продолжит стоять. А не рассыпется на детали. В монолите перекрытия толще- слышимость межэтажная ниже.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!