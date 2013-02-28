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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4725472647274728

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 87
1. Так
18%
16
2. Ні
36%
31
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
40
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:45

  kyk написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:Кстати интересный расклад получается с коммуналкой.
Живу в новострое, коммуналка ИТОГО меньше чем в совковых квартирах площадью в 2 раза меньше.

#буитдешеветь! :mrgreen:

Поговорка - "я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи" в действии.

А меня шаромыги развели на 300 гривен за МОПы, при выключеных батареях в квартире. Нет в жизни совершенства.

1. Это не шаромыги. Это неприкосновенный РЛА.
2. Не только вас.
Поставщики перешли на методику расчета отопления МОПов, согласно каких то своих формул.
Есть новостройки, где в МОПах вообще нет радиаторов отопления. А за отопление МОПов насчитывают.
Этакий экзотический, подушный налог на содержание РЛА.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира в новостройке за $20 000: что можно купить в Киеве с минимальным бюджетом


https://3m2.kiev.ua/stati/reytingi/kvar ... byudzhetom
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:Квартира в новостройке за $20 000: что можно купить в Киеве с минимальным бюджетом


https://3m2.kiev.ua/stati/reytingi/kvar ... byudzhetom

Не плохая рекламка
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
kingkongovets написав:Квартира в новостройке за $20 000: что можно купить в Киеве с минимальным бюджетом


https://3m2.kiev.ua/stati/reytingi/kvar ... byudzhetom

Не плохая рекламка


блин, я очередной ценосрач собирался спровоцировать, вы хоть не наламывайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:08

  hume написав:
  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Tribeca или кто другой, можете пояснить почему несуществующая трёшка на Сагайдака на 20-25 тыс дол. дороже реальной трехи на Круше?

На Круше 51-53 тыс, Сагайдака 72 и выше

Вы же не вчера переехали в Киев.
А в Солнечной Ривьере однушки по 60- 70 куе.

А в соседней Ривьере однушки по 160. Наверное это какой-то заговор: ну не может быть ЛБ в 10раз дороже "себестоимости"! :mrgreen:
Должен быть паритет с Крушей, ну ладно -за монолит добавить пару косарей, итого на выходе- справедливая цена за готовую треху в РР- 60тыс и ни йода больше!
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:44

  antonivs3 написав:
Должен быть паритет с Крушей, ну ладно -за монолит добавить пару косарей, итого на выходе- справедливая цена за готовую треху в РР- 60тыс и ни йода больше!



Ну во-первых, Круша это монолит!! поэтому никаких надбавок.

Что вам сказать.

Был на Круше проездом.

Это просто опа.

Из 3 лифтов работает только 1 (грузовой), дом до сих пор на временном подключении к э/э. Лифт (то что ездит) все время ломается, уедешь ты на нем или нет - это лотерея.

Этажи не подсвечиваются - изза высокого тарифа выключили свет в МОПах.

По этажам шастают существа-строители (те что по-приличнее, бухие с обеда, те что менее приличные - бухие уже в 9 утра).

Все загажено - куча строймусора везде - в МОПах, перед подьездом. Валяются какие-то трубы.

Дорога до дома сделана только на половину, вторая половина - бездорожье.

Захар прав - шаромыги они и есть шаромыги. Захар, на правах эксперта по шаромыгам (надеюсь вы уже вернулись с променада): сколько времени проходит от момента сдачи дома де-юре до момента, когда он станет пригодным для жизни?
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

при этом, стоимость квартиры уже исчисляется в тех же порядках, что и набор хорошей бытовой техники. Квартира стоила 20куе, а у моих знакомых есть холодильник Либхер какой-то крутой за 2,5 куе (покупали правда лет 6 назад).

Тоесть в Киеве квартира по цене ремонта - уже практически реальность.

Есть ли дно в этом безумном падении?
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:51

  Tribeca написав:
Ну во-первых, Круша это монолит!! поэтому никаких надбавок.


Интересно услышать обоснованное объяснение - Почему, монолит лучше панели?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:17

  kingkongovets написав:Квартира в новостройке за $20 000: что можно купить в Киеве с минимальным бюджетом


https://3m2.kiev.ua/stati/reytingi/kvar ... byudzhetom

Доставила Нивки Плаза :shock:
Самострой на 6 сотках под садивныцтво на пересечении Гречко/Северо-сырецкая.
У кого окна на запад получат отличный вид на берковецкое кладбище с овер 2го этажа :mrgreen:
Непонятна ЦА потенциальных покупателей. С доками и коммуникациями 99% полная Ж.

3м2 магинализуется....

ЗЫ: Столица строит на Трое! 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:24

  UA написав:
  Tribeca написав:Ну во-первых, Круша это монолит!! поэтому никаких надбавок.

Интересно услышать обоснованное объяснение - Почему, монолит лучше панели?

В целом- сейсмоустойчивось, а в нашей частности устойчивость к (пере)планировочным решениям "мы в сели так робылы и ничого за три роки не впало"- есть шанс, что дом покосится, но продолжит стоять. А не рассыпется на детали.
В монолите перекрытия толще- слышимость межэтажная ниже.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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