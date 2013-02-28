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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4728472947304731

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 87
1. Так
18%
16
2. Ні
36%
31
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
40
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

815 долл кирпичный новострой бизнескласса в Шевченковском районе с документами обжилой после строителей это уже падение или еще нет?. точку не сдам. сам думаю....
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:56

  Nickmess написав:815 долл кирпичный новострой бизнескласса в Шевченковском районе с документами обжилой после строителей это уже падение или еще нет?. точку не сдам. сам думаю....

Это какие-то извращенные представления о бизнес-классе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:ПС. К вопросу о перекрытиях. В Масквабаде, как и в соседней Белоруси - ламинат и плитка многоэтажных домах запрещены.

???
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:08

  Vlad442 написав:
  UA написав:ПС. К вопросу о перекрытиях. В Масквабаде, как и в соседней Белоруси - ламинат и плитка многоэтажных домах запрещены.

???

Уже года 3. Это было в одном пакете с законом, запрещающим в подмосковье заказывать ремонты у кого-то кроме Алексея Земскова.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:29

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:ПС. К вопросу о перекрытиях. В Масквабаде, как и в соседней Белоруси - ламинат и плитка многоэтажных домах запрещены.

???

Уже года 3. Это было в одном пакете с законом, запрещающим в подмосковье заказывать ремонты у кого-то кроме Алексея Земскова.

Как проверяют, что уложили на пол, всякие пуйлособяноинспекции?
По "стуку" соседей? :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уже видим ступор с продажами в эконом и комфорт классе. На подходе бизнес класс. Рынку нужен очередной допинг в виде повышения минималки.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приватбанк докапіталізували ще на 16 мільярдів
Оранжевый-хит сезона
 
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