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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:38
815 долл кирпичный новострой бизнескласса в Шевченковском районе с документами обжилой после строителей это уже падение или еще нет?. точку не сдам. сам думаю....
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Nickmess
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Додано: Вів 26 гру, 2017 23:56
Nickmess написав:
815 долл кирпичный новострой бизнескласса в Шевченковском районе с документами обжилой после строителей это уже падение или еще нет?. точку не сдам. сам думаю....
Это какие-то извращенные представления о бизнес-классе.
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airmax78
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Додано: Сер 27 гру, 2017 00:02
UA написав:
ПС. К вопросу о перекрытиях. В Масквабаде, как и в соседней Белоруси - ламинат и плитка многоэтажных домах запрещены.
???
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Vlad442
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Додано: Сер 27 гру, 2017 00:08
Vlad442 написав: UA написав:
ПС. К вопросу о перекрытиях. В Масквабаде, как и в соседней Белоруси - ламинат и плитка многоэтажных домах запрещены.
???
Уже года 3. Это было в одном пакете с законом, запрещающим в подмосковье заказывать ремонты у кого-то кроме Алексея Земскова.
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airmax78
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Додано: Сер 27 гру, 2017 01:29
airmax78 написав: Vlad442 написав: UA написав:
ПС. К вопросу о перекрытиях. В Масквабаде, как и в соседней Белоруси - ламинат и плитка многоэтажных домах запрещены.
???
Уже года 3. Это было в одном пакете с законом, запрещающим в подмосковье заказывать ремонты у кого-то кроме Алексея Земскова.
Как проверяют, что уложили на пол, всякие пуйлособяноинспекции?
По "стуку" соседей?
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барабашов
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Додано: Сер 27 гру, 2017 01:47
Уже видим ступор с продажами в эконом и комфорт классе. На подходе бизнес класс. Рынку нужен очередной допинг в виде повышения минималки.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 01:48
Приватбанк докапіталізували ще на 16 мільярдів
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