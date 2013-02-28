Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Nickmess написав:815 долл кирпичный новострой бизнескласса в Шевченковском районе с документами обжилой после строителей это уже падение или еще нет?. точку не сдам. сам думаю....
Дорого, очень Вот цена за бизнесс-класс
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке гостиницу "Черное море Ришельевская". Согласно сообщению ГП "СЕТАМ", аукцион запланирован на 19 января 2018 года. Стартовая цена продажи — 234 млн грн ($8,37 млн по курсу НБУ). Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м
Faceless написав:Шоб робити апроксимацію за логарифмічною функцією треба то обгрунтувати. Знов демонструєте власне невігластво, некомпетентність і безграмотність.
пан Фейцлец забороняє форумчанам робити апроксимації за логарифмичною функцією та колупатись в носі???? Вай-вай і ой-ой)))) "А судді хто?"
P.S. Була взята логарифмічна функція, тому що величина достовірності апроксимації R2 близька до 0.9. Апроксимації за інші функціями, що доступні в Excel, дають ще гіршу достовірність. Наш місцевий геній, невже Ви самі не здогадались?)))
Faceless написав:Шоб робити апроксимацію за логарифмічною функцією треба то обгрунтувати. Знов демонструєте власне невігластво, некомпетентність і безграмотність.
пан Фейцлец забороняє форумчанам робити апроксимації за логарифмичною функцією та колупатись в носі???? Вай-вай і ой-ой)))) "А судді хто?"
P.S. Була взята логарифмічна функція, тому що величина достовірності апроксимації R2 близька до 0.9. Апроксимації за інші функціями, що доступні в Excel, дають ще гіршу достовірність. Наш місцевий геній, невже Ви самі не здогадались?)))
надА былА сАглосовать с Институт Рожевоокулярности. Тогда бы было всё нищяк.
Faceless написав:Шоб робити апроксимацію за логарифмічною функцією треба то обгрунтувати. Знов демонструєте власне невігластво, некомпетентність і безграмотність.
пан Фейцлец забороняє форумчанам робити апроксимації за логарифмичною функцією та колупатись в носі???? Вай-вай і ой-ой)))) "А судді хто?"
P.S. Була взята логарифмічна функція, тому що величина достовірності апроксимації R2 близька до 0.9. Апроксимації за інші функціями, що доступні в Excel, дають ще гіршу достовірність. Наш місцевий геній, невже Ви самі не здогадались?)))
надА былА сАглосовать с Институт Рожевоокулярности. Тогда бы было всё нищяк.
Філіалу Інституту Рожевоокулярних наук не подобається той факт, що його прогноз відновлення зарплат 2018 до рівня 2013 виявився ликом шитий.
Подібнно піїту радянської епохи Андрію Малишку, який вельми не любив програвати в карти, тому пану також не сподобалось, що він трапив пальцев в небо. Прогнозун))))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 гру, 2017 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Nickmess написав:815 долл кирпичный новострой бизнескласса в Шевченковском районе с документами обжилой после строителей это уже падение или еще нет?. точку не сдам. сам думаю....
Дорого, очень Вот цена за бизнесс-класс
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке гостиницу "Черное море Ришельевская". Согласно сообщению ГП "СЕТАМ", аукцион запланирован на 19 января 2018 года. Стартовая цена продажи — 234 млн грн ($8,37 млн по курсу НБУ). Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м