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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4732473347344735

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 90
1. Так
18%
16
2. Ні
34%
31
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
48%
43
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:55

В проекте бюджета Киева 2018 обнаружена нехилая "бюджетная сиська" для шаромыг
Зображення
"аналитики" КРЖН topic140971.html?p=2035633#p2035633
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:59

  Nickmess написав:815 долл кирпичный новострой бизнескласса в Шевченковском районе с документами обжилой после строителей это уже падение или еще нет?. точку не сдам. сам думаю....

Дорого, очень
Вот цена за бизнесс-класс
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке гостиницу "Черное море Ришельевская".
Согласно сообщению ГП "СЕТАМ", аукцион запланирован на 19 января 2018 года. Стартовая цена продажи — 234 млн грн ($8,37 млн по курсу НБУ).
Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м


Источник: https://delo.ua/ukraine/setam-vystavil- ... ln-338047/ © delo.ua

697 баксов за метр....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:08

Средняя зарплата в Киеве тю-тю в проекте бюджета 2018? Зображення
"аналитики" КРЖН topic140971.html?p=2035633#p2035633
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

(злочинна) Українська влада обіцяє найближчим часом вирішити проблеми захисту прав громадян, які постраждали при будівництві житлової нерухомості.

https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... 01468.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:15

  Faceless написав:Шоб робити апроксимацію за логарифмічною функцією треба то обгрунтувати. Знов демонструєте власне невігластво, некомпетентність і безграмотність.

пан Фейцлец забороняє форумчанам робити апроксимації за логарифмичною функцією та колупатись в носі????
Вай-вай і ой-ой))))
"А судді хто?"

P.S. Була взята логарифмічна функція, тому що величина достовірності апроксимації R2 близька до 0.9.
Апроксимації за інші функціями, що доступні в Excel, дають ще гіршу достовірність.
Наш місцевий геній, невже Ви самі не здогадались?))) :mrgreen: :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:45

  Frant написав:
  Faceless написав:Шоб робити апроксимацію за логарифмічною функцією треба то обгрунтувати. Знов демонструєте власне невігластво, некомпетентність і безграмотність.

пан Фейцлец забороняє форумчанам робити апроксимації за логарифмичною функцією та колупатись в носі????
Вай-вай і ой-ой))))
"А судді хто?"

P.S. Була взята логарифмічна функція, тому що величина достовірності апроксимації R2 близька до 0.9.
Апроксимації за інші функціями, що доступні в Excel, дають ще гіршу достовірність.
Наш місцевий геній, невже Ви самі не здогадались?))) :mrgreen: :mrgreen:

надА былА сАглосовать с Институт Рожевоокулярности. :mrgreen:
Тогда бы было всё нищяк. :wink:
"аналитики" КРЖН topic140971.html?p=2035633#p2035633
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:06

  zahar_ написав:
  Frant написав:
  Faceless написав:Шоб робити апроксимацію за логарифмічною функцією треба то обгрунтувати. Знов демонструєте власне невігластво, некомпетентність і безграмотність.

пан Фейцлец забороняє форумчанам робити апроксимації за логарифмичною функцією та колупатись в носі????
Вай-вай і ой-ой))))
"А судді хто?"

P.S. Була взята логарифмічна функція, тому що величина достовірності апроксимації R2 близька до 0.9.
Апроксимації за інші функціями, що доступні в Excel, дають ще гіршу достовірність.
Наш місцевий геній, невже Ви самі не здогадались?))) :mrgreen: :mrgreen:

надА былА сАглосовать с Институт Рожевоокулярности. :mrgreen:
Тогда бы было всё нищяк. :wink:


Філіалу Інституту Рожевоокулярних наук не подобається той факт, що його прогноз відновлення зарплат 2018 до рівня 2013 виявився ликом шитий.

Подібнно піїту радянської епохи Андрію Малишку, який вельми не любив програвати в карти, тому пану також не сподобалось, що він трапив пальцев в небо. Прогнозун))))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 гру, 2017 19:07, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:07

  Serg-ik написав:
  Nickmess написав:815 долл кирпичный новострой бизнескласса в Шевченковском районе с документами обжилой после строителей это уже падение или еще нет?. точку не сдам. сам думаю....

Дорого, очень
Вот цена за бизнесс-класс
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке гостиницу "Черное море Ришельевская".
Согласно сообщению ГП "СЕТАМ", аукцион запланирован на 19 января 2018 года. Стартовая цена продажи — 234 млн грн ($8,37 млн по курсу НБУ).
Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м


Источник: https://delo.ua/ukraine/setam-vystavil- ... ln-338047/ © delo.ua

697 баксов за метр....

к чему этот в***р, -ИК?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 4732473347344735
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