Tribeca написав: Ну что, как обещал, даю инфу по первой Круше.



Ремонт закончен.



Срок ремонта - 1 неделя машинной штукатурки, 1 неделя на просушку штукатурки, 1 месяц на сам ремонт. Итого 1,5 месяца.



Все покупал в Эпицентре, не парился пока. Моя задача была отработать методику недорогого и быстрого ремонта в типовой Круше. На обьеме будет дешевле - буду искать где подешевле, плюс тут осталось много обрезков, которых на опте будет меньше. Например, осталась практически полная упаковка ламината (использовали только 2 досточки).



Брал все акционное, подешевле. Например, обои брал в Эпике рулон метровка по 200 грн. Поскольку метраж небольшой, то в акционных остатках можно было по 3-4 рулона одинаковых найти.



Холодильник самый дешевый из Розетки 150см в высоту. 5600 грн.



Общие затраты (включая доставку, грузчиков, мои обеды с Мальвиной в столовой Эпицента и бензин) составили 117000 грн, или 4300дол.



Сюда не вошли:

-б/у кухонька (по типу Эпицентровской за 9000 грн)

-б/у диван

-б/у шкаф

-б/у вешалка в прихожую

-б/у комод

-б/у телек

-б/у стиралка

-б/у шторы

-б/у межкомнатная дверь в ср@льник (остальных дверей нет - я сделал арочки)



Все эти предметы интерьера я изьял из проданного ранее совкошлака-бабушатника. Остальное (холодильник, отличную стенку из Югославии - ей всего 30 лет исполнилось) - отжали родственники-спадкоемцы.



От застройщика перепало: унитаз, умывальник, розетки и выключатели (я только добавил там где была 1 розетка - по 3, ну и пару докупил). Все это использовал с удовольствием.



Стеклопакеты на удивление нормальные, с аргоном внутри. Естественно оставил.



Много внедрил жлоб-ноухау.



Например, вместо того, чтобы менять входную дверь от застройщика (а это минимум 5 тыс дверь + 1 установка + 1 откосы, итого 7 килогрн), я за 2300 грн оббил ее дермантином, вставили нормальную ручку, замок и глазок. Есть такие сервисы. Кстати, ничего так получилось.



Вместо межкомнатных дверей - арочки, двери только в санузел.



В коридоре, кухне, санузле - плитка (по 120 грн из Эпика по акции), в комнате ламинат (149 грн акционный).



Всю эту срань сняли счастливые квартиранты за 7500 грн.



Почему так дешево? потому что аццкий несезон. Все понаехи уезжают по домам.



Сначала хотел за 8000, но арендаторы были вяленькие. Хотели вьезжать с конца января, воротили носом от ужаса в подьездах, неработающих лифтах.



За 7500 нарисовалось сразу 3 потенциальных сьемщика. Одни сказали что подумают день, вторые сразу дали задаток, так что третьим уже и не показывал.



Очень не хотел платить за отопление сам во время новогоднего простоя, плюс хотелось в этом году ощутить шелест денег в руках, утерев всем зависникам нос.



Итого затрат на квартиру: 20,7куе +4,3куе=25куе. (правда 2 куе я сьекономил благодаря бабушатниковской мебели. С другой стороны, если бы не Круша - я бы эту фигню выкинул бы).



Аренда 7500/28=265дол*12=3180дол/год.





12,7% годовых. Рубаю капусту.



Плановая цена аренды - 8000-8500 грн/мес, на которые расчитываю выйти осенью 2018 (благодаря сезонному повышению цен и повышению цены именно данного дома в связи с обжитостью).