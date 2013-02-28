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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4736473747384739>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 92
1. Так
17%
16
2. Ні
35%
32
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
48%
44
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:17

  UA написав:
  Tribeca написав:Ну что, как обещал, даю инфу по первой Круше.

Ремонт закончен.


Не верю!(с)
Пропущены самые дорогостоящие и геморные этапы.
Не описаны приключения в отношениях со строителями.
Фантазерка :mrgreen:



та ладно, не нужно тролить.

Строители проверенные, не первый мой ремонт. Никаких приключений с ними.

В чем геморность?

После того как высохла машинная штукатурка, завез по списку сразу ВСЕ стройматериалы с доставкой в квартиру из Эпика (включая плинтуса и уголки :).

Дальше - контроль раз в несколько дней.

Потом завоз мебели и вызов "кабанчика" за 800 грн который все собрал и подогнал.

Потом уборщица - за 1000 грн весь день драила и отмывала.

Все специалисты уже проверенные, никаких "сюрпризов".

Все эти затраты тоже учтены в 117 тыс грн.


Или вам нужны подробности как я обои выбирал?

Расскажу.

Заехал в Эпик, с Мальвиной. Она так расстаралась - у женщин (особенно созревших для гнездования - по возрасту это может быть от 18 до 38 лет, я предпочитаю 25) прямо инстинкт - с огромным удовольствием выбирает цвета, примеряет как будут смотреться багет и обои и т.д. Я прогулялся с ней - считай что променад, плюс обед 230 грн на двоих в столовке. Зато потом "отрабатывала" так, как будто это я ей отдолжение делал, а не она мне. Или как будто я ей шубу подарил. Главное - это эмоции.

Вобщем, получил удовольствие.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:18

оу, и снова настало время акуительных историй от трибеки)
гражданочка вошла во вкус
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:23

  kingkongovets написав:оу, и снова настало время акуительных историй от трибеки)
гражданочка вошла во вкус

Это последствия какой-то тяжелой психологической травмы. Смеяться грешно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

блин, одни зависники и неверующие.

А я расписал все как было.

С чем конкретно не согласны? Что вызывает сомнение? За сколько по вашему можно сделать жлоб-ремонт в новострое 1к?

За сколько можно сдать 1к с ремонтом в новострое в 15 минутах пешком от метро Позняки? (мне одни просматривающие так и сказали: "О, это же ПОЗНЯКИ!! Не то что наша прошлая квартира - в Голосеево, на отшибе :)" правда, наверное шла речь о каких то ипенях Голосеевского района, я не уточнял).
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:блин, одни зависники и неверующие.

А я расписал все как было.

С чем конкретно не согласны? Что вызывает сомнение? За сколько по вашему можно сделать жлоб-ремонт в новострое 1к?

За сколько можно сдать 1к с ремонтом в новострое в 15 минутах пешком от метро Позняки? (мне одни просматривающие так и сказали: "О, это же ПОЗНЯКИ!! Не то что наша прошлая квартира - в Голосеево, на отшибе :)" правда, наверное шла речь о каких то ипенях Голосеевского района, я не уточнял).


Кроме пары цифр типа "самый дешёвый холодильник" ничего вы не расписали.
15 минут по бездорожью, квартира где половине барахла прийдёт писец уже за год - действительно, за сколько?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:31

Tribeca да где же зависть? Я вам даже в профильной ветке дельный совет дал. Но вот эти истории про сексуальную эксплуатацию мальвин - ну реально, это что-то нездоровое, что-то очень глубоко личное.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 28 гру, 2017 00:31, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:31

  Tribeca написав:блин, одни зависники и неверующие.

А я расписал все как было.

С чем конкретно не согласны? Что вызывает сомнение? За сколько по вашему можно сделать жлоб-ремонт в новострое 1к?

За сколько можно сдать 1к с ремонтом в новострое в 15 минутах пешком от метро Позняки? (мне одни просматривающие так и сказали: "О, это же ПОЗНЯКИ!! Не то что наша прошлая квартира - в Голосеево, на отшибе :)" правда, наверное шла речь о каких то ипенях Голосеевского района, я не уточнял).

Трибека, Вас попросили расписать 117000грн по пунктам. Кстати, отличная идея т.к. женщины и мужчины очень и очень по разному описывают эти действия :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:33

  Faceless написав:Кроме пары цифр типа "самый дешёвый холодильник" ничего вы не расписали.
15 минут по бездорожью, квартира где половине барахла прийдёт писец уже за год - действительно, за сколько?


я канешна не спец, но аренда в таком месте да еще и в доме где еще года полтора как минимум будут идти тотальные ремонты с ремонтом и мебелью такого уровня за 7500 вызывает большие сомнения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:33

  Tribeca написав:Ну что, как обещал, даю инфу по первой Круше.

Ремонт закончен.

Срок ремонта - 1 неделя машинной штукатурки, 1 неделя на просушку штукатурки, 1 месяц на сам ремонт. Итого 1,5 месяца.

Все покупал в Эпицентре, не парился пока. Моя задача была отработать методику недорогого и быстрого ремонта в типовой Круше. На обьеме будет дешевле - буду искать где подешевле, плюс тут осталось много обрезков, которых на опте будет меньше. Например, осталась практически полная упаковка ламината (использовали только 2 досточки).

Брал все акционное, подешевле. Например, обои брал в Эпике рулон метровка по 200 грн. Поскольку метраж небольшой, то в акционных остатках можно было по 3-4 рулона одинаковых найти.

Холодильник самый дешевый из Розетки 150см в высоту. 5600 грн.

Общие затраты (включая доставку, грузчиков, мои обеды с Мальвиной в столовой Эпицента и бензин) составили 117000 грн, или 4300дол.

Сюда не вошли:
-б/у кухонька (по типу Эпицентровской за 9000 грн)
-б/у диван
-б/у шкаф
-б/у вешалка в прихожую
-б/у комод
-б/у телек
-б/у стиралка
-б/у шторы
-б/у межкомнатная дверь в ср@льник (остальных дверей нет - я сделал арочки)

Все эти предметы интерьера я изьял из проданного ранее совкошлака-бабушатника. Остальное (холодильник, отличную стенку из Югославии - ей всего 30 лет исполнилось) - отжали родственники-спадкоемцы.

От застройщика перепало: унитаз, умывальник, розетки и выключатели (я только добавил там где была 1 розетка - по 3, ну и пару докупил). Все это использовал с удовольствием.

Стеклопакеты на удивление нормальные, с аргоном внутри. Естественно оставил.

Много внедрил жлоб-ноухау.

Например, вместо того, чтобы менять входную дверь от застройщика (а это минимум 5 тыс дверь + 1 установка + 1 откосы, итого 7 килогрн), я за 2300 грн оббил ее дермантином, вставили нормальную ручку, замок и глазок. Есть такие сервисы. Кстати, ничего так получилось.

Вместо межкомнатных дверей - арочки, двери только в санузел.

В коридоре, кухне, санузле - плитка (по 120 грн из Эпика по акции), в комнате ламинат (149 грн акционный).

Всю эту срань сняли счастливые квартиранты за 7500 грн.

Почему так дешево? потому что аццкий несезон. Все понаехи уезжают по домам.

Сначала хотел за 8000, но арендаторы были вяленькие. Хотели вьезжать с конца января, воротили носом от ужаса в подьездах, неработающих лифтах.

За 7500 нарисовалось сразу 3 потенциальных сьемщика. Одни сказали что подумают день, вторые сразу дали задаток, так что третьим уже и не показывал.

Очень не хотел платить за отопление сам во время новогоднего простоя, плюс хотелось в этом году ощутить шелест денег в руках, утерев всем зависникам нос.

Итого затрат на квартиру: 20,7куе +4,3куе=25куе. (правда 2 куе я сьекономил благодаря бабушатниковской мебели. С другой стороны, если бы не Круша - я бы эту фигню выкинул бы).

Аренда 7500/28=265дол*12=3180дол/год.


12,7% годовых. Рубаю капусту.

Плановая цена аренды - 8000-8500 грн/мес, на которые расчитываю выйти осенью 2018 (благодаря сезонному повышению цен и повышению цены именно данного дома в связи с обжитостью).


А фото есть ? У мну в такую суму встал ремонт в 2011 году, правда это было тогда больше 10 тыс.уе. Кто на такое позарился, жлоборемонт без дверей :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:50

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:Кроме пары цифр типа "самый дешёвый холодильник" ничего вы не расписали.
15 минут по бездорожью, квартира где половине барахла прийдёт писец уже за год - действительно, за сколько?


я канешна не спец, но аренда в таком месте да еще и в доме где еще года полтора как минимум будут идти тотальные ремонты с ремонтом и мебелью такого уровня за 7500 вызывает большие сомнения


К-ц, просто признайте что в аренде квартир вы разбираетесь так же плохо, как я - в аренде комерческих.

Ничего плохого в этом нет - никто не может быть экспертом абсолютно во всем.

Но мне будет приятно.

12.7% годовых ;)


ЗЫ: детальнее затраты распишу позже, уже спать хочу.
Tribeca
 
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