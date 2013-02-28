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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4736473747384739

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 92
1. Так
17%
16
2. Ні
35%
32
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
48%
44
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:52

  Tribeca написав:
К-ц, просто признайте что в аренде квартир вы разбираетесь так же плохо, как я - в аренде комерческих.

Ничего плохого в этом нет - никто не может быть экспертом абсолютно во всем.


я вроде так и сказал
я больше скажу - я и в коммерческой разбираюсь лишь в довольно узком сегменте, но зато я хорошо разбираюсь в людях и вижу когда мне пытаются вешать лапшу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 01:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С той демографией что сейчас, "бабушатники" будут сдаваться за комуналь уже меньше чем через год.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 01:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оркада кстати здорово ударила по тормозам с продажей новых обьектов. Достраивают старые. Эврика может превратиться в долгострой.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:22

Оранжевый-хит сезона А именно так и будет. Начиная с января месяца, когда активно будут конфисковать квартиры за долги, и продавать их на аукционах оптом, или как они сами это назвали "Пулом". Здесь не так давно статья по этому поводу была. Что долги никому не простили, и всё что занимали даже у развалившихся нынче банков, с Нового года отдавать придется бетонометрами. Поэтому все кто мечтает что-то сдать в аренду за небывалые хотелки, и не платит коммуналку, ожидая безмозглых богатеев- просто рискуют лишиться недвижимости. Та туда им и дорога на самом деле. Охренели уже в край. Работать не хотят, повыставляли свои убогие клопятни за сотни долларов, и сидят на ж-пах мечтают, что лох заселится тараканов их кормить. А не будет больше этого- времена те прошли!
Вовка-тренер
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  #<1 ... 4736473747384739
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