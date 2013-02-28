Додано: Чет 28 гру, 2017 06:22

Оранжевый-хит сезона А именно так и будет. Начиная с января месяца, когда активно будут конфисковать квартиры за долги, и продавать их на аукционах оптом, или как они сами это назвали "Пулом". Здесь не так давно статья по этому поводу была. Что долги никому не простили, и всё что занимали даже у развалившихся нынче банков, с Нового года отдавать придется бетонометрами. Поэтому все кто мечтает что-то сдать в аренду за небывалые хотелки, и не платит коммуналку, ожидая безмозглых богатеев- просто рискуют лишиться недвижимости. Та туда им и дорога на самом деле. Охренели уже в край. Работать не хотят, повыставляли свои убогие клопятни за сотни долларов, и сидят на ж-пах мечтают, что лох заселится тараканов их кормить. А не будет больше этого- времена те прошли!