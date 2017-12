Додано: Чет 28 гру, 2017 00:52

Tribeca написав:

К-ц, просто признайте что в аренде квартир вы разбираетесь так же плохо, как я - в аренде комерческих.



Ничего плохого в этом нет - никто не может быть экспертом абсолютно во всем. К-ц, просто признайте что в аренде квартир вы разбираетесь так же плохо, как я - в аренде комерческих.Ничего плохого в этом нет - никто не может быть экспертом абсолютно во всем.



я вроде так и сказал

я больше скажу - я и в коммерческой разбираюсь лишь в довольно узком сегменте, но зато я хорошо разбираюсь в людях и вижу когда мне пытаются вешать лапшу я вроде так и сказаля больше скажу - я и в коммерческой разбираюсь лишь в довольно узком сегменте, но зато я хорошо разбираюсь в людях и вижу когда мне пытаются вешать лапшу

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.