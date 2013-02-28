я вроде так и сказал
я больше скажу - я и в коммерческой разбираюсь лишь в довольно узком сегменте, но зато я хорошо разбираюсь в людях и вижу когда мне пытаются вешать лапшу
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Додано: Чет 28 гру, 2017 00:52
я вроде так и сказал
я больше скажу - я и в коммерческой разбираюсь лишь в довольно узком сегменте, но зато я хорошо разбираюсь в людях и вижу когда мне пытаются вешать лапшу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 28 гру, 2017 01:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С той демографией что сейчас, "бабушатники" будут сдаваться за комуналь уже меньше чем через год.
Додано: Чет 28 гру, 2017 01:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оркада кстати здорово ударила по тормозам с продажей новых обьектов. Достраивают старые. Эврика может превратиться в долгострой.
Додано: Чет 28 гру, 2017 06:22
Оранжевый-хит сезона А именно так и будет. Начиная с января месяца, когда активно будут конфисковать квартиры за долги, и продавать их на аукционах оптом, или как они сами это назвали "Пулом". Здесь не так давно статья по этому поводу была. Что долги никому не простили, и всё что занимали даже у развалившихся нынче банков, с Нового года отдавать придется бетонометрами. Поэтому все кто мечтает что-то сдать в аренду за небывалые хотелки, и не платит коммуналку, ожидая безмозглых богатеев- просто рискуют лишиться недвижимости. Та туда им и дорога на самом деле. Охренели уже в край. Работать не хотят, повыставляли свои убогие клопятни за сотни долларов, и сидят на ж-пах мечтают, что лох заселится тараканов их кормить. А не будет больше этого- времена те прошли!
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