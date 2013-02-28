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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47484749475047514752>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 95
1. Так
18%
17
2. Ні
35%
33
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
47%
45
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:По платежам на Круше - видимо разбрасывают все равно на все квартиры. Отопление МОПов за однуху 260грн, за треху чуть больше 500грн.Учтите, что в доме 200 квартир, поэтому из расчёта на квартиру все получается дёшево.

88м2 новострой с квартирным счетчиком, в доме 115 квартир, за ноябрь 175грн за отопление МОПов.
:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:И так во всем - обслуживание лифтов, придомовой и т.д - делить на 50 квартир или на 200 квартир - разница в 4 раза.

Сколько на Круше берут за м2 обслуживание дома и придомовой?
Сколько лифтов на 200 квартир?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:16

  Прохожий написав:
  Tribeca написав:Тем более что в Метро есть очень дешевые. Чашки по 30 грн, тарелки, все копейки.

блин, поймал себя на мысли что Я ХЗ сколько там стоят чашки/тарелки и почие вилки...
...а вот моя жена в этих вопросах ориентируется, собственно наверное как и любая женщина... 8)

Натаха любит закатывать истерики и фигачить посуду об пол.
Потому она хорошо знает, где купить недорогую хорошо бьющуюся посуду.
Истерики случаются часто, так что в дорогой посуде смысла нет.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:18

  Прохожий написав:
  Tribeca написав:По платежам на Круше - видимо разбрасывают все равно на все квартиры. Отопление МОПов за однуху 260грн, за треху чуть больше 500грн.Учтите, что в доме 200 квартир, поэтому из расчёта на квартиру все получается дёшево.

88м2 новострой с квартирным счетчиком, в доме 115 квартир, за ноябрь 175грн за отопление МОПов.
:mrgreen:

Размеры мопов как оцениваете?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:18

  Прохожий написав:
  Tribeca написав:И так во всем - обслуживание лифтов, придомовой и т.д - делить на 50 квартир или на 200 квартир - разница в 4 раза.

Сколько на Круше берут за м2 обслуживание дома и придомовой?
Сколько лифтов на 200 квартир?


6грн/м. В доме 26 этажей, 200 квартир. 2 пассажирских и 1 грузовой лифт.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:22

  Альтернативщик написав:
  Хомякоид написав:
  Альтернативщик написав:Судя по личному опыту ремонта в однухе новостроя(ОКРЖН) в 2017 и знакомым на левом берегу. Мастера за ремонт под ключ брали - 50 000грн. (В экономе)


В 2011 у меня встало мастерам что-то около +- 33 000 грн.

На какую квадратуру? У меня под сорок метров

49 метров. Все по стандарту сделали, выносили на пятый этаж без лифта :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:31

  hume написав:Реально по отоплению разброд и шатание.
50 метров шлачка - 600 грн (общедомовой счетчик)
50 метров новостроя- 800 грн (индивидуальный)
100 метров шлачка- 2200 (вообще без счетчиков)
так что все индивидуально
а вот у знакомых в бизнес классе с большим количеством окон и 3 м потолками по инд счетчику 2400 грн. :mrgreen:

Добавьте
Новострой 88м2 с инд счетчиком, отопление за ноябрь 235грн...это с МОПами...
высокий этаж, окна на юго-запад, но ноябрь сцуко был пасмурным...
8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:88м2 новострой с квартирным счетчиком, в доме 115 квартир, за ноябрь 175грн за отопление МОПов.

Вы квартиру не проветриваете никаким образом? И Вентиляции нет?
И Это всё без льгот?
И батареи включены во всех комнатах?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:38

  UA написав:
  Прохожий написав:
  Tribeca написав:По платежам на Круше - видимо разбрасывают все равно на все квартиры. Отопление МОПов за однуху 260грн, за треху чуть больше 500грн.Учтите, что в доме 200 квартир, поэтому из расчёта на квартиру все получается дёшево.

88м2 новострой с квартирным счетчиком, в доме 115 квартир, за ноябрь 175грн за отопление МОПов.
:mrgreen:

Размеры мопов как оцениваете?

Уж наверное площадь МОПов поболее чем на Круше :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:42

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:88м2 новострой с квартирным счетчиком, в доме 115 квартир, за ноябрь 175грн за отопление МОПов.

Вы квартиру не проветриваете никаким образом? И Вентиляции нет?
И Это всё без льгот?
И батареи включены во всех комнатах?

-ИК, внесите меня в игнор
УБЕДИТЕЛЬНО прошу на мои посты не рефлексировать :evil:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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