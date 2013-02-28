Чего вы удивляетесь, я тоже в Германии отопление не включаю, греюсь за счет соседей справа и слева. Даже постоянно проветриваю. Средина дома великая сила.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:44
Чего вы удивляетесь, я тоже в Германии отопление не включаю, греюсь за счет соседей справа и слева. Даже постоянно проветриваю. Средина дома великая сила.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:48
300-400 у.е. за зиму – это для лендлордов с их персональными хоромами. А на Круше на отоплении в сравнении с 1к-совпанелями 100-150 у.е. в год (500-700 грн/мес) если будет экономии, и то большое спасибо. Я пару страниц назад давал инфу о зимней коммуналке 1к БПСки.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:51
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
покупатели показывают дули самизнаетекому:
Спрос на первичку превысил спрос на вторичное жилье
«Традиционно, меньше всего покупатель интересуется первичной недвижимостью в Деснянском районе, всего 1% от общего количества просмотров.
Ноябрь стал переломным в распределении спроса на рынке недвижимости. Спрос на первичную недвижимость превысил спрос на вторичку, и составил 59% от общего числа запросов.
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 28 гру, 2017 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сержик, ваши попытки троллинга выглядят довольно жалко и беспомощно - прекращайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:12
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну так правильно - за коммуналку платит мужчина (в любом случае счета смотрит), а домашнюю утварь покупает женщина, почему это вас удивляет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:39
kingkongovets
зачем рефлексируете н посты -ИКа?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:42
прикольно подискутировать с домохозяйкой-фантазеркой, правда?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
хочу и рефлексирую, а шо? битой пугать будете?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:50
Да напрягает, чё она тут опять свою тему с мальвинами и прорывными МБА-бизнес-идеями завела, а народ или молча хавает, или даже эти бузинес-прожекты активно обсуждает.
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции!
Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:52
та не, рефлексируйте сколько хотите если есть "час та натхнення"
зы: а Я уже биту в багажнике не вожу и давно никого не пугаю, только клюшки в баге и перчатку на левую руку...ну вроде кастет еще в бардачке гремит...и капа...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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