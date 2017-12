Додано: Чет 28 гру, 2017 17:51





Спрос на первичку превысил спрос на вторичное жилье



https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... hnoe_zhile



«Традиционно, меньше всего покупатель интересуется первичной недвижимостью в Деснянском районе, всего 1% от общего количества просмотров.



Ноябрь стал переломным в распределении спроса на рынке недвижимости. Спрос на первичную недвижимость превысил спрос на вторичку, и составил 59% от общего числа запросов. покупатели показывают дули самизнаетекому:Спрос на первичку превысил спрос на вторичное жилье«Традиционно,, всего 1% от общего количества просмотров.Ноябрь стал переломным в распределении спроса на рынке недвижимости. Спрос на первичную недвижимость превысил спрос на вторичку, и составил 59% от общего числа запросов.

Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 28 гру, 2017 18:05, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.