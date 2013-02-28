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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4749475047514752>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 95
1. Так
18%
17
2. Ні
35%
33
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
47%
45
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:44

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:88м2 новострой с квартирным счетчиком, в доме 115 квартир, за ноябрь 175грн за отопление МОПов.

Вы квартиру не проветриваете никаким образом? И Вентиляции нет?
И Это всё без льгот?
И батареи включены во всех комнатах?


Чего вы удивляетесь, я тоже в Германии отопление не включаю, греюсь за счет соседей справа и слева. Даже постоянно проветриваю. Средина дома великая сила. :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:48

  Tribeca написав:В экономе 300-400 дол - это больше чем месячная аренда

300-400 у.е. за зиму – это для лендлордов с их персональными хоромами. А на Круше на отоплении в сравнении с 1к-совпанелями 100-150 у.е. в год (500-700 грн/мес) если будет экономии, и то большое спасибо. Я пару страниц назад давал инфу о зимней коммуналке 1к БПСки.
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Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

покупатели показывают дули самизнаетекому:

Спрос на первичку превысил спрос на вторичное жилье

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... hnoe_zhile

«Традиционно, меньше всего покупатель интересуется первичной недвижимостью в Деснянском районе, всего 1% от общего количества просмотров.

Ноябрь стал переломным в распределении спроса на рынке недвижимости. Спрос на первичную недвижимость превысил спрос на вторичку, и составил 59% от общего числа запросов.
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 28 гру, 2017 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Хомякоид написав:тоже в Германии отопление не включаю, греюсь за счет соседей справа и слева. Даже постоянно проветриваю.

Намекаете, что Прохожий жмотится, греется только от соседей и даже полы с подогревом не включает?


сержик, ваши попытки троллинга выглядят довольно жалко и беспомощно - прекращайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:попытки троллинга выглядят довольно жалко и беспомощно - прекращайте

Троллит кажись он, указывая мизер, а не я: мизерные суммы на приличный метраж. Вот и хочу понять в чём секрет "успеха".
Кстати, удивительно: цены на чашки не знает, а коммуналку на 170 грн мониторит
Мульйонер


ну так правильно - за коммуналку платит мужчина (в любом случае счета смотрит), а домашнюю утварь покупает женщина, почему это вас удивляет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:39

kingkongovets
зачем рефлексируете н посты -ИКа?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:42

  Рыба-сом написав:
  Tribeca написав:В экономе 300-400 дол - это больше чем месячная аренда

300-400 у.е. за зиму – это для лендлордов с их персональными хоромами. А на Круше на отоплении в сравнении с 1к-совпанелями 100-150 у.е. в год (500-700 грн/мес) если будет экономии, и то большое спасибо. Я пару страниц назад давал инфу о зимней коммуналке 1к БПСки.

прикольно подискутировать с домохозяйкой-фантазеркой, правда? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:kingkongovets
зачем рефлексируете н посты -ИКа?


хочу и рефлексирую, а шо? битой пугать будете?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:50

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:
  Tribeca написав:В экономе 300-400 дол - это больше чем месячная аренда

300-400 у.е. за зиму – это для лендлордов с их персональными хоромами. А на Круше на отоплении в сравнении с 1к-совпанелями 100-150 у.е. в год (500-700 грн/мес) если будет экономии, и то большое спасибо. Я пару страниц назад давал инфу о зимней коммуналке 1к БПСки.

прикольно подискутировать с домохозяйкой-фантазеркой, правда? 8)

Да напрягает, чё она тут опять свою тему с мальвинами и прорывными МБА-бизнес-идеями завела, а народ или молча хавает, или даже эти бузинес-прожекты активно обсуждает.
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции!
Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:52

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:kingkongovets
зачем рефлексируете н посты -ИКа?


хочу и рефлексирую, а шо? битой пугать будете?)

та не, рефлексируйте сколько хотите если есть "час та натхнення" :)

зы: а Я уже биту в багажнике не вожу и давно никого не пугаю, только клюшки в баге и перчатку на левую руку...ну вроде кастет еще в бардачке гремит...и капа... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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