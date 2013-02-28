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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47524753475447554756>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 95
1. Так
18%
17
2. Ні
35%
33
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
47%
45
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:44

  Vlad442 написав:
  Рыба-сом написав:Если по-чесноку, то я по удалёнке из Решетиловки работаю, про Оболонь Вашу знаю только из-за пива, если чё.

Валентин, посмотрите свою подпись.

Так это ж не я Валентин ;)
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции!
Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Да всё стандартное, то есть никаких врезаний быть не должно. Всё на фабрике, тем более двери крашенные. В общем всё стремится вверх, от колбасы до услуг по утановке дверей. И только недвига камне вниз до обоснованных 500 уе центр

Этот момент меня беспокоит. Скоро заканчиваются полугодовые летние депо, в которые я перешел из гривны. Все индикаторы звенят, что нужно покупать, чтобы потом не бежать за ушедшим поездом, как было в 2001, но не понятно что покупать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:47

  Рыба-сом написав:
  Vlad442 написав:
  Рыба-сом написав:Если по-чесноку, то я по удалёнке из Решетиловки работаю, про Оболонь Вашу знаю только из-за пива, если чё.

Валентин, посмотрите свою подпись.

Так это ж не я Валентин ;)

Да-да. Может еще и не риелтор?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:01

  Vlad442 написав:
  hume написав:Да всё стандартное, то есть никаких врезаний быть не должно. Всё на фабрике, тем более двери крашенные. В общем всё стремится вверх, от колбасы до услуг по утановке дверей. И только недвига камне вниз до обоснованных 500 уе центр

Этот момент меня беспокоит. Скоро заканчиваются полугодовые летние депо, в которые я перешел из гривны. Все индикаторы звенят, что нужно покупать, чтобы потом не бежать за ушедшим поездом, как было в 2001, но не понятно что покупать.

Оранж сити, 485$метр в монолите на правом берегу.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Да-да. Может еще и не риелтор?

"Балакучий спецназ" я, матчасть знаете, надеюсь, пояснять не нужно? Я ж весной во всём честно признался. По аутсорсу работаю. Для наших мест зарплата норм, это вы там в Киеве с ума посходили за однушку по 8 тыщ в месяц платить.
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции!
Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:Да всё стандартное, то есть никаких врезаний быть не должно. Всё на фабрике, тем более двери крашенные. В общем всё стремится вверх, от колбасы до услуг по утановке дверей. И только недвига камне вниз до обоснованных 500 уе центр

Этот момент меня беспокоит. Скоро заканчиваются полугодовые летние депо, в которые я перешел из гривны. Все индикаторы звенят, что нужно покупать, чтобы потом не бежать за ушедшим поездом, как было в 2001, но не понятно что покупать.

Оранж сити, 485$метр в монолите на правом берегу.

Город цветов, вторая очередь, обжитой район, 14900 грн
iva64
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:22

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Сегодня огласили ценник на установку межкоматных дверей - 1 кгрн. Я в акуе. Думал 750 - 800 это предел, ан нет, некоторые заряжают по максимуму.

Мне летом устанавливали двери от 700 до 1000 за шт.
1000 это если нестандартная установка, типа нужно наличники подрезать в угол, короче 1 такую дверь мастер ставил 1,5 дня.
Но это реально очень качественный чел, давно его знаю.

Да всё стандартное, то есть никаких врезаний быть не должно. Всё на фабрике, тем более двери крашенные. В общем всё стремится вверх, от колбасы до услуг по утановке дверей. И только недвига камне вниз до обоснованных 500 уе центр

#буитдешеветь
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати двери украинских производителей некисло так выросли. Возможно даже пропорционально курсу.

Дерево/клей/лак/оборудование привязано к валюте, з/п в гривне но уже догоняет курс ибо столяра на 7тгрн не идут работать...

ЗЫ: Я уже говорил что минимум цен на работы был в 2015м, потом начался медленный и неотвратимый рост расценок.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  iva64 написав:Город цветов, вторая очередь, обжитой район, 14900 грн


До обжитого места (интерплощадь где ничего нету) там минут 20 пешком с того пустыря.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очередная окраина, очередной комплекс на сколько то там тысяч квартир
Цитата
Проектом передбачено будівництво 10 житлових будинків з вбудованими приміщеннями
https://jk-urbanpark.com.ua/

Зная уплотнение от укрбуд, думаю менее 3-3,5 тысяч не будет. Прелесть окраин в том, что у ничем не ограничены. Строй сколько хочешь
hume
 
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