Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Если по-чесноку, то я по удалёнке из Решетиловки работаю, про Оболонь Вашу знаю только из-за пива, если чё.
Валентин, посмотрите свою подпись.
Так это ж не я Валентин
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hume написав:Да всё стандартное, то есть никаких врезаний быть не должно. Всё на фабрике, тем более двери крашенные. В общем всё стремится вверх, от колбасы до услуг по утановке дверей. И только недвига камне вниз до обоснованных 500 уе центр
Этот момент меня беспокоит. Скоро заканчиваются полугодовые летние депо, в которые я перешел из гривны. Все индикаторы звенят, что нужно покупать, чтобы потом не бежать за ушедшим поездом, как было в 2001, но не понятно что покупать.
hume написав:Да всё стандартное, то есть никаких врезаний быть не должно. Всё на фабрике, тем более двери крашенные. В общем всё стремится вверх, от колбасы до услуг по утановке дверей. И только недвига камне вниз до обоснованных 500 уе центр
Этот момент меня беспокоит. Скоро заканчиваются полугодовые летние депо, в которые я перешел из гривны. Все индикаторы звенят, что нужно покупать, чтобы потом не бежать за ушедшим поездом, как было в 2001, но не понятно что покупать.
"Балакучий спецназ" я, матчасть знаете, надеюсь, пояснять не нужно? Я ж весной во всём честно признался. По аутсорсу работаю. Для наших мест зарплата норм, это вы там в Киеве с ума посходили за однушку по 8 тыщ в месяц платить.
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции! Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
hume написав:Да всё стандартное, то есть никаких врезаний быть не должно. Всё на фабрике, тем более двери крашенные. В общем всё стремится вверх, от колбасы до услуг по утановке дверей. И только недвига камне вниз до обоснованных 500 уе центр
Этот момент меня беспокоит. Скоро заканчиваются полугодовые летние депо, в которые я перешел из гривны. Все индикаторы звенят, что нужно покупать, чтобы потом не бежать за ушедшим поездом, как было в 2001, но не понятно что покупать.
Оранж сити, 485$метр в монолите на правом берегу.
Город цветов, вторая очередь, обжитой район, 14900 грн
hume написав:Сегодня огласили ценник на установку межкоматных дверей - 1 кгрн. Я в акуе. Думал 750 - 800 это предел, ан нет, некоторые заряжают по максимуму.
Мне летом устанавливали двери от 700 до 1000 за шт. 1000 это если нестандартная установка, типа нужно наличники подрезать в угол, короче 1 такую дверь мастер ставил 1,5 дня. Но это реально очень качественный чел, давно его знаю.
Да всё стандартное, то есть никаких врезаний быть не должно. Всё на фабрике, тем более двери крашенные. В общем всё стремится вверх, от колбасы до услуг по утановке дверей. И только недвига камне вниз до обоснованных 500 уе центр
#буитдешеветь
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