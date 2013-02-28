Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca если вам нужны рекомендации - их есть у меня, да собсно я их много раз уже повторял: не лезьте туда, куда лезут все - всегда выбирайте самый сложный путь, там вы не встретите конкурентов но это ведь тоже не я придумал, так шо вы правы, я - пустышка спокойной ночи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:Окраины уплотняюцца шо пздц. Практически все конечные уже уплотнились, кроме оболони, непорядок.
На Оболони нужно всего лишь распрощаться с идеями про Северный мостовой переход, соответсвенно о продлении кольца до Днепра, и можна будет плотненько пристроить еще одну. Над Собачим гирлом вообще Венеция вырисовывается, или Rybatsky, еще и без ж/д моста
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Дерево/клей/лак/оборудование привязано к валюте, з/п в гривне, но уже догоняет ибо столяра на 7тгрн не идут работать...
Зачем месяц работать за 7тыс, если можно поехать в Киев и за 3 дня неспешно или за 2 ударно поставить 10 дверей за те же 7 тыс? Я вообще не понимаю, зачем кто-то работает за ЗП в 7-10-13тыс, если легко можна зарабатывать 1-2тыс за серый киевский будень. Правда, одну неделю придется работать на оплату прихотей лендлорда, но в месяце-то как минимум 28 дней+ снимать на двоих с работающей Мальвиной.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Дерево/клей/лак/оборудование привязано к валюте, з/п в гривне, но уже догоняет ибо столяра на 7тгрн не идут работать...
Зачем месяц работать за 7тыс, если можно поехать в Киев и за 3 дня неспешно или за 2 ударно поставить 10 дверей за те же 7 тыс? Я вообще не понимаю, зачем кто-то работает за ЗП в 7-10-13тыс, если легко можна зарабатывать 1-2тыс за серый киевский будень. Правда, одну неделю придется работать на оплату прихотей лендлорда, но в месяце-то как минимум 28 дней+ снимать на двоих с работающей Мальвиной.
Я вам больше скажу, можно заработать еще больше если продать двери и фурнитуру, приехать в Киев и смонтировать двери. Но на фоне круговой конкуренции и обнищания покупателей (в том числе и мозговой) цифры заработка не такие большие как хотелось бы отписать на мониторе. Если раньше люди "плевались" на шпонированные двери (так это ж не дерево), то сейчас счастливые покупают клеенку (в магазинах экошпон) и самую дешевую китайскую фурнитуру в эпике. Из 1000грн. блок отнимите бензин (в маршрутке с инструментом не поедешь), монтажную пену, крепеж, откаты магазину...+ для многих отслюнявить Трибеке с комуналкой... итого максимум что получает монтажник дверей это 600-700грн. И да двери - это не хлеб, вы их не покупаете каждый день