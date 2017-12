Додано: Чет 28 гру, 2017 23:46

hume написав: Очередная окраина, очередной комплекс на сколько то там тысяч квартир

Проектом передбачено будівництво 10 житлових будинків з вбудованими приміщеннями

https://jk-urbanpark.com.ua/



зато возле метро ж)

хорошая транспортная развязка, инфрастура, то сё

дарынок, секонд, арт-платформа - парадайз, практически

