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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4753475447554756>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 95
1. Так
18%
17
2. Ні
35%
33
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
47%
45
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:46

  hume написав:Очередная окраина, очередной комплекс на сколько то там тысяч квартир
Цитата
Проектом передбачено будівництво 10 житлових будинків з вбудованими приміщеннями
https://jk-urbanpark.com.ua/

Зная уплотнение от укрбуд, думаю менее 3-3,5 тысяч не будет. Прелесть окраин в том, что у ничем не ограничены. Строй сколько хочешь


зато возле метро ж)
хорошая транспортная развязка, инфрастура, то сё
дарынок, секонд, арт-платформа - парадайз, практически
шо, радикал рядом? ну и шо, зато цена подъёмная
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:52

  kingkongovets написав:
  hume написав:Очередная окраина, очередной комплекс на сколько то там тысяч квартир
Цитата
Проектом передбачено будівництво 10 житлових будинків з вбудованими приміщеннями
https://jk-urbanpark.com.ua/

Зная уплотнение от укрбуд, думаю менее 3-3,5 тысяч не будет. Прелесть окраин в том, что у ничем не ограничены. Строй сколько хочешь


зато возле метро ж)
хорошая транспортная развязка, инфрастура, то сё
шо, радикал рядом? ну и шо, зато цена подъёмная

Да, Радикал будет прямо где то за забором.

Я же говорю, строй любое гвно, даже на ртути, главное это цена.
на радикале более какого то периода запрещалось работать, ибо вафли приходили, а тут такой поворот от Укрбуда.

Окраины уплотняюцца шо пздц. Практически все конечные уже уплотнились, кроме оболони, непорядок.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:55

  hume написав:
Я же говорю, строй любое гвно, даже на ртути, главное это цена.
на радикале более какого то периода запрещалось работать, ибо вафли приходили, а тут такой поворот от Укрбуда.

Окраины уплотняюцца шо пздц. Практически все конечные уже уплотнились, кроме оболони, непорядок.


вот поэтому я, глядя на цены аренды в ипенях и видя энтузиазм влада и трибеки вспоминаю золотое правило "так будет не всегда"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:03

  kingkongovets написав:
  hume написав:
Я же говорю, строй любое гвно, даже на ртути, главное это цена.
на радикале более какого то периода запрещалось работать, ибо вафли приходили, а тут такой поворот от Укрбуда.

Окраины уплотняюцца шо пздц. Практически все конечные уже уплотнились, кроме оболони, непорядок.


вот поэтому я, глядя на цены аренды в ипенях и видя энтузиазм влада и трибеки вспоминаю золотое правило "так будет не всегда"



ну лет 7-8 еще продлится, как думаете? за это время я арендой должен полностью отбить затраты и могу продавать обьект инвестиций "за сколько дадут".
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:07

  Tribeca написав:

ну лет 7-8 еще продлится, как думаете? за это время я арендой должен полностью отбить затраты и могу продавать обьект инвестиций "за сколько дадут".


да какая разница шо я думаю? вы ж спец по аренде квартир, не я :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:08

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:

ну лет 7-8 еще продлится, как думаете? за это время я арендой должен полностью отбить затраты и могу продавать обьект инвестиций "за сколько дадут".


да какая разница шо я думаю? вы ж спец по аренде квартир, не я :mrgreen:

просто прикалываюсь.

понятно что от ваших мыслей ни холодно не жарко. без обид.


тем более вы сами писали, что и в комерческой недвижимости у вас были проколы. а может и сейчас есть.

я по крайней мере честно признался, какой у меня обьект инвестирования. и даю возможность читателям в реальном времени наблюдать за вложениями, отдачей. Все цифры актуальны на момент публикации.

а что полезного сказали на форуме вы лично? где конкретика? где какие-то рекомендации? где анализ ситуации? где прогноз по ценам? НИ-ЧЕ-ГО.

К-ц, вы пустышка.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:19

Tribeca
если вам нужны рекомендации - их есть у меня, да собсно я их много раз уже повторял:
не лезьте туда, куда лезут все - всегда выбирайте самый сложный путь, там вы не встретите конкурентов
но это ведь тоже не я придумал, так шо вы правы, я - пустышка :oops:
спокойной ночи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:17

  hume написав:Окраины уплотняюцца шо пздц. Практически все конечные уже уплотнились, кроме оболони, непорядок.

На Оболони нужно всего лишь распрощаться с идеями про Северный мостовой переход, соответсвенно о продлении кольца до Днепра, и можна будет плотненько пристроить еще одну. Над Собачим гирлом вообще Венеция вырисовывается, или Rybatsky, еще и без ж/д моста
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:23

  Прохожий написав:
  hume написав:двери украинских производителей некисло выросли. Возможн пропорционально курсу.

Дерево/клей/лак/оборудование привязано к валюте, з/п в гривне, но уже догоняет ибо столяра на 7тгрн не идут работать...

Зачем месяц работать за 7тыс, если можно поехать в Киев и за 3 дня неспешно или за 2 ударно поставить 10 дверей за те же 7 тыс? :?:
Я вообще не понимаю, зачем кто-то работает за ЗП в 7-10-13тыс, если легко можна зарабатывать 1-2тыс за серый киевский будень.
Правда, одну неделю придется работать на оплату прихотей лендлорда, но в месяце-то как минимум 28 дней+ снимать на двоих с работающей Мальвиной.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:25

  antonivs3 написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:двери украинских производителей некисло выросли. Возможн пропорционально курсу.

Дерево/клей/лак/оборудование привязано к валюте, з/п в гривне, но уже догоняет ибо столяра на 7тгрн не идут работать...

Зачем месяц работать за 7тыс, если можно поехать в Киев и за 3 дня неспешно или за 2 ударно поставить 10 дверей за те же 7 тыс? :?:
Я вообще не понимаю, зачем кто-то работает за ЗП в 7-10-13тыс, если легко можна зарабатывать 1-2тыс за серый киевский будень.
Правда, одну неделю придется работать на оплату прихотей лендлорда, но в месяце-то как минимум 28 дней+ снимать на двоих с работающей Мальвиной.

Я вам больше скажу, можно заработать еще больше если продать двери и фурнитуру, приехать в Киев и смонтировать двери. Но на фоне круговой конкуренции и обнищания покупателей (в том числе и мозговой) цифры заработка не такие большие как хотелось бы отписать на мониторе. Если раньше люди "плевались" на шпонированные двери (так это ж не дерево), то сейчас счастливые покупают клеенку (в магазинах экошпон) и самую дешевую китайскую фурнитуру в эпике. Из 1000грн. блок отнимите бензин (в маршрутке с инструментом не поедешь), монтажную пену, крепеж, откаты магазину...+ для многих отслюнявить Трибеке с комуналкой... итого максимум что получает монтажник дверей это 600-700грн. И да двери - это не хлеб, вы их не покупаете каждый день :mrgreen:
rusramzik
 
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