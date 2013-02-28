Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец" За 6 коп (два талона стоимостью по 3 коп каждый) можно было доехать трамваями (№27 и №1) с бульвара Перова (тогдашние глухие ипеня Киева) до Борщаговки (ул. Г. Юры). P/S. Фейслесс ..."Выходи. Выходи подлый трус"
zahar_ написав:"Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец" За 6 коп (два талона стоимостью по 3 коп каждый) можно было доехать трамваями (№27 и №1) с бульвара Перова (тогдашние глухие ипеня Киева) до Борщаговки (ул. Г. Юры). P/S. Фейслесс ..."Выходи. Выходи подлый трус"
Я пам,ятаю ще той час, коли трамвайний квиток коштував 3 коп, тролейбусний 4 коп, автобусний 5 коп))))
Новини для рожевоокулярників:
"— Реальний ВВП України (загальноприйнята характеристика потужності державної економіки) в 2017-му році виросте менше, ніж на 2%. Так, це не падіння, але це і не зростання. При тому, що середньосвітова економіка виросте на 3,5% — Інфляція, за офіційними даними, до кінця року розкрутиться до 14%. При тому, що в законі про Бюджет-2017 закладено показник 9,1%. А, якщо судити по продуктам харчування, медикаментів, комунальних платижів, і за цінами на паливо, то стане зрозуміло, що реальна інфляція (прихована чиновниками) набагато вище — Номінальна середня місячна заробітна плата за рік зросла, від грудень до грудень, з 6500 до 7500 грн. На 15%. Але, реальна заробітна плата, з урахуванням інфляції в цьому році, не виросла. Купівельна спроможність не збільшилася — Сукупний державний борг України складе, практично, 77 млрд доларів. А, валовий державний борг збільшиться до 117 млрд доларів. При тому, що номінальний ВВП нашої країни складе близько 101 млрд доларів. І, пік обслуговування і повернення кредитів доведеться на наступні 3-и роки. Близько 18-ти млрд доларів — Індекс промислового виробництва (в країні, яка вважається індустріальною) за рік змінився на 0%""