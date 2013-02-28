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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47614762476347644765>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 96
1. Так
18%
17
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
47%
45
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:46

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:По улицам Саксаганского и Жилянской проложат трамвайную линию
Она соединит станцию «Дворец спорта» с Центральным вокзалом.

https://nashkiev.ua/novosti/po-oulitsam ... nt=novosti

Сначала демонтировали трамвай на Саксаганского, теперь давай опять прокладывать рельсы.
ППЦ :shock:

Слышал Я чей то там вроде подумали что и с трамваем на Патона погорячились...


везде погорячились, это лучший общественный транспорт для города

Таки да.
Только ещё не мешало бы строже наказывать водителей му*** - регулярно устраивающих "трамвайные пробки" из-за аварий на путях.
"аналитики" КРЖН topic140971.html?p=2035633#p2035633
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:Ничего страшного: еще на Патона путя предстоит восстаносвоить


я думаю мы и на б васильковской и антоновича еще трамваи увидим - и это хорошо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:52

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:По улицам Саксаганского и Жилянской проложат трамвайную линию
Она соединит станцию «Дворец спорта» с Центральным вокзалом.

https://nashkiev.ua/novosti/po-oulitsam ... nt=novosti

Сначала демонтировали трамвай на Саксаганского, теперь давай опять прокладывать рельсы.
ППЦ :shock:

Слышал Я чей то там вроде подумали что и с трамваем на Патона погорячились...


везде погорячились, это лучший общественный транспорт для города

так по Брест-Литовскому тоже трамвайчик бегал... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:56

  Прохожий написав:так по Брест-Литовскому тоже трамвайчик бегал... 8)


и по грушевского, и по крепостному переулку, и по печерскому и владимирскому спускам, и по старонаводницкой, и по боженко и по льва толстого и по набережной)
а когда то и по крещатику)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:02

Куйов -місто недобудів http://uainfo.org/blognews/1514532753-s ... vodov.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:03

  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:Ничего страшного: еще на Патона путя предстоит восстаносвоить

я думаю мы и на б васильковской и антоновича еще трамваи увидим - и это хорошо

а у меня вообще выпал из памяти трамвай на Кой-кого. депо на Республиканском помню- куда шли пути- нет :?:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:06

"Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец" :roll:
За 6 коп (два талона стоимостью по 3 коп каждый) можно было доехать трамваями (№27 и №1) с бульвара Перова (тогдашние глухие ипеня Киева) до Борщаговки (ул. Г. Юры).
P/S. Фейслесс ..."Выходи. Выходи подлый трус" :mrgreen:
"аналитики" КРЖН topic140971.html?p=2035633#p2035633
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:12

  antonivs3 написав:
  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:Ничего страшного: еще на Патона путя предстоит восстаносвоить

я думаю мы и на б васильковской и антоновича еще трамваи увидим - и это хорошо

а у меня вообще выпал из памяти трамвай на Кой-кого. депо на Республиканском помню- куда шли пути- нет :?:

Т№1
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:18

  antonivs3 написав:
  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:Ничего страшного: еще на Патона путя предстоит восстаносвоить

я думаю мы и на б васильковской и антоновича еще трамваи увидим - и это хорошо

а у меня вообще выпал из памяти трамвай на Кой-кого. депо на Республиканском помню- куда шли пути- нет :?:


там еще по ночам трамваи отстаивались по всей горького
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:19

Гондурас

  zahar_ написав:"Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец" :roll:
За 6 коп (два талона стоимостью по 3 коп каждый) можно было доехать трамваями (№27 и №1) с бульвара Перова (тогдашние глухие ипеня Киева) до Борщаговки (ул. Г. Юры).
P/S. Фейслесс ..."Выходи. Выходи подлый трус" :mrgreen:


Я пам,ятаю ще той час, коли трамвайний квиток коштував 3 коп, тролейбусний 4 коп, автобусний 5 коп))))

Новини для рожевоокулярників:

"— Реальний ВВП України (загальноприйнята характеристика потужності державної економіки) в 2017-му році виросте менше, ніж на 2%. Так, це не падіння, але це і не зростання. При тому, що середньосвітова економіка виросте на 3,5%
— Інфляція, за офіційними даними, до кінця року розкрутиться до 14%. При тому, що в законі про Бюджет-2017 закладено показник 9,1%. А, якщо судити по продуктам харчування, медикаментів, комунальних платижів, і за цінами на паливо, то стане зрозуміло, що реальна інфляція (прихована чиновниками) набагато вище
— Номінальна середня місячна заробітна плата за рік зросла, від грудень до грудень, з 6500 до 7500 грн. На 15%. Але, реальна заробітна плата, з урахуванням інфляції в цьому році, не виросла. Купівельна спроможність не збільшилася
— Сукупний державний борг України складе, практично, 77 млрд доларів. А, валовий державний борг збільшиться до 117 млрд доларів. При тому, що номінальний ВВП нашої країни складе близько 101 млрд доларів. І, пік обслуговування і повернення кредитів доведеться на наступні 3-и роки. Близько 18-ти млрд доларів
— Індекс промислового виробництва (в країні, яка вважається індустріальною) за рік змінився на 0%""

http://blogs.uainfo.org/2017/12/28/uyav ... -roku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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