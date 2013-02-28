первый и третий разве не на борщагу ходили от дворца спорта?
по боженко ходила десятка на жд вокзал
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:21
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
первый и третий разве не на борщагу ходили от дворца спорта?
по боженко ходила десятка на жд вокзал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:29
с борщаги
3й до пл. Победы
1й до Ш.Руставели и назад через ДС.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:36
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а, ну да - помню шо третий тоже на борщагу ходил, но первый на шота помню твердо.
зы: трамвайные рельсы на саксаганского
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:51
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а, ну да - помню шо третий тоже на борщагу ходил, но первый на шота помню твердо.
зы: трамвайные рельсы на саксаганского[/quote
Нет ни одного застекленного балкона, фасады хаотично не утеплены, скучно, но Максу понравилось бы жить в том времени. Все жестко контролировалось властями. Даже в спальных районах представители ЖЕКа следили за "порядком" и били камнями стекла балконов, которые осмелились остеклить квартиросъемщики.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:02
штрафы - за остекление балконов - точно выписывали .
Без остекления балконов плита быстро начинает крошиться
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вот трамвай на крещатике, 1920 г
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:40
Санная Телега явно намылилась на Владимирский спозаранку)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:51
в те времена владимирский рынок был на месте нынешнего дворца украина
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:13
Я Вам подброшу еще немного перемоги по этому вопросу. Говорят лесопосадку на углу Милютенко-Шалома начинают втихаря так вырубать, пока шахматкой, но уже весьма заметно. Причем за собой увозят даже мелкие сосновые ветки... ну типа, чтобы все шито-крыто было
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А мну больше всего нравилось ездить на трамвайчике в Пущу.
Возил часто иностранцев, они удивлялись.
Трамвай, и через лес )))))))))))
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