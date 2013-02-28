RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4762476347644765>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 96
1. Так
18%
17
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
47%
45
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Т№1


первый и третий разве не на борщагу ходили от дворца спорта?
по боженко ходила десятка на жд вокзал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 05.06.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:29

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:Т№1


первый и третий разве не на борщагу ходили от дворца спорта?
по боженко ходила десятка на жд вокзал

с борщаги
3й до пл. Победы
1й до Ш.Руставели и назад через ДС.
8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9061
З нами з: 05.06.13
Подякував: 405 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:Т№1


первый и третий разве не на борщагу ходили от дворца спорта?
по боженко ходила десятка на жд вокзал

с борщаги
3й до пл. Победы
1й до Ш.Руставели и назад через ДС.
8)


а, ну да - помню шо третий тоже на борщагу ходил, но первый на шота помню твердо. Зображення

зы: трамвайные рельсы на саксаганского
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 05.06.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:51

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:[quote="4253822:Прохожий"
Т№1[/quote

первый и третий разве не на борщагу ходили от дворца спорта?
по боженко ходила десятка на жд вокзал

с борщаги
3й до пл. Победы
1й до Ш.Руставели и назад через ДС.
8)
[/quote

а, ну да - помню шо третий тоже на борщагу ходил, но первый на шота помню твердо. Зображення

зы: трамвайные рельсы на саксаганского[/quote
Нет ни одного застекленного балкона, фасады хаотично не утеплены, скучно, :D но Максу понравилось бы жить в том времени. Все жестко контролировалось властями. Даже в спальных районах представители ЖЕКа следили за "порядком" и били камнями стекла балконов, которые осмелились остеклить квартиросъемщики.
reus
 
Повідомлень: 3090
З нами з: 21.03.12
Подякував: 178 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:02

  reus написав:Нет ни одного застекленного балкона, фасады хаотично не утеплены, скучно, :D но Максу понравилось бы жить в том времени. Все жестко контролировалось властями. Даже в спальных районах представители ЖЕКа следили за "порядком" и били камнями стекла балконов, которые осмелились остеклить квартиросъемщики.


штрафы - за остекление балконов - точно выписывали .
Без остекления балконов плита быстро начинает крошиться
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 217
З нами з: 22.07.11
Подякував: 48 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вот трамвай на крещатике, 1920 г

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 05.06.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:40

Санная Телега явно намылилась на Владимирский спозаранку)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 786
З нами з: 07.08.17
Подякував: 312 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:51

  antonivs3 написав:Санная Телега явно намылилась на Владимирский спозаранку)


в те времена владимирский рынок был на месте нынешнего дворца украина
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 05.06.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:13

  zahar_ написав:"Свято место пусто не бывает" "С"
Пока кооператив Волгоградский выделыется - кто-то уже стоянку подмучивает на углу Братиславской и Ш.Алейхема?
Обносят территорию сеткой забором с прихватом половины междомовой дороги.

Я Вам подброшу еще немного перемоги по этому вопросу. Говорят лесопосадку на углу Милютенко-Шалома начинают втихаря так вырубать, пока шахматкой, но уже весьма заметно. Причем за собой увозят даже мелкие сосновые ветки... ну типа, чтобы все шито-крыто было
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6365
З нами з: 30.11.11
Подякував: 580 раз.
Подякували: 1419 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А мну больше всего нравилось ездить на трамвайчике в Пущу.
Возил часто иностранцев, они удивлялись.
Трамвай, и через лес )))))))))))
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 480
З нами з: 19.09.14
Подякував: 471 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4762476347644765>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 971, 972, 973
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
9722 1783329
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 20:07
Кочевник
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
43 14844
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 13:39
JenyaKolomiec
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31352
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12299)
29.12.2017 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.