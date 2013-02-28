Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
awm111 написав:Frant Тупым хомякам ,типа франта,до слез завидно,что адекватные люди хорошо стали зарабатывать. А разные зрадодрочеры продолжают нищенствовать .В этом году стал зарабатывать больше чем когда либо,в долларах. И эта тенденция усиливается. Всех адекватов с наступающим. хомякам пожелаю больше работать,на благо умных людей. хаха
Привіт Респекту00))) Вакантні місця клоунів в київському цирку давно чекають тебе та твого друга Кінконговця!)))
Это не Респект, скорее всего это парень 30-35 лет айтишник, у него просто сейчас пик карьеры. Такое бывает у всех, я вот например в 2005 году зарабатывал 5000 долларов в месяц и мир лежал у моих ног. Но так будет не всегда. Он просто этого не понимает.
awm111 написав:Frant Тупым хомякам ,типа франта,до слез завидно,что адекватные люди хорошо стали зарабатывать. А разные зрадодрочеры продолжают нищенствовать .В этом году стал зарабатывать больше чем когда либо,в долларах. И эта тенденция усиливается. Всех адекватов с наступающим. хомякам пожелаю больше работать,на благо умных людей. хаха
Привіт Респекту00))) Вакантні місця клоунів в київському цирку давно чекають тебе та твого друга Кінконговця!)))
Это не Респект, скорее всего это парень 30-35 лет айтишник, у него просто сейчас пик карьеры. Такое бывает у всех, я вот например в 2005 году зарабатывал 5000 долларов в месяц и мир лежал у моих ног. Но так будет не всегда. Он просто этого не понимает.
Я впевнений на 200%, що то Респект00. Більше подібних клоунів тут немає.
Хомякоид написав:Единственное что держит путлера это Европа с Америкой, но шеколадный скоро это все просрет при таких распасах. В отличие от вас я читаю прессу на двух языках, и это не русский и не украинский. Пока ничего хорошего в Украине нет, скока бы не пели тут разные прихлебатели
Крім Респекта00, кінконговця і ще парочки рожевоокулярників, ніхто більше не пише про зростання %% жирів у маслі)))
Навіть в Києві помітно, що немає ніякого помітного зростання рівня життя. Для цього досить проїхатись в трамваї чи поспілкуватись з простими людьми.
Кількість новобудів - так, збільшується. Але вони масово стануть недобудами в 2018-2019 роках. Ну хто їх розкупить???? Китайці чи індуси? Вони не поїдуть сюди працювати зап зП 300 дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 гру, 2017 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Рыба-сом написав:Якість теплиці, склади, хоз. приміщення – там поруч з парком Крістерова гірка обнесена парканом територія через дорогу від Паркового міста, це, мабуть, воно. В плані ИкАлогії місце приємне, але контингент навколо стрьомний. Кароч, як я вже казав, через дорогу (вул. Осиповського) від Паркового міста. Більше цікавить якийсь невідомий забудовник з 0% реалізованих об’єктів (принаймні, знайти їх в мережі мені не вдалося).
На сколько я понимаю это практически в парке Кристера, место интересное, особенно когда закончат 3-ю очередь метро на Веник на Площади Шевченка. Зрада будет если опять не построят подземного паркинга.
Хомякоид написав: адекватним людям вже давно зрозуміло що согодняшна шобла прийшла щоб тупо набивати кишені. Пока в державі не будуть зміни, тільки вниз. По іншому ніяк.
"адекватным" - это типа таким же как вы, наглухо контуженным раша-пропагандой зрадойобам?
Гуляете дядя, от вас тут больше всего флуда и ноль полезной информации. Если вы не видите что уезжает с страны по милионну в год и ничего не меняется в управлении страной то смею вас уверить, вы это тоже рано или поздно почуствуете. Если вы сидите на недвиге, не факт что с такой тенденцией будете стричь и дальше капусту, прийдут хлопцы с дыныры, будете улепетывать в одних подштанниках. Единственное что держит путлера это Европа с Америкой, но шеколадный скоро это все просрет при таких распасах. В отличие от вас я читаю прессу на двух языках, и это не русский и не украинский. Пока ничего хорошего в Украине нет, скока бы не пели тут разные прихлебатели.
Ты лутше сматры, шоб тебя соседи-арабы не выипали после пары косяков и кальяна ДыНыРы ему мерещатся перед сном под "Рашатудэй" и вечернего Киселя с Шапиросоловьём. Путлер зашёл бы в марте 14го, если б мозгов не было у него и хотел бы своих свинорусских православов положить полармии ещё на подходе к Чернигову и Полтаве а язык учи ещё и фарси, чтоб смачно любимого подхваливать вечером после пахлавы