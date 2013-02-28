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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4763476447654766>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 97
1. Так
19%
18
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:31

  Хомякоид написав: адекватним людям вже давно зрозуміло що согодняшна шобла прийшла щоб тупо набивати кишені. Пока в державі не будуть зміни, тільки вниз. По іншому ніяк.


"адекватным" - это типа таким же как вы, наглухо контуженным раша-пропагандой зрадойобам? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:32

Підприємства, відкриті в Україні з початку 2015 року

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 125005&z=5

привет трибеке и прочим "ничегонестроят" "ничегонеменяецца"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:53

  Хомякоид написав:А мну больше всего нравилось ездить на трамвайчике в Пущу.
Возил часто иностранцев, они удивлялись.
Трамвай, и через лес )))))))))))

И на Красный Хутор :)
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:03

  Frant написав:
  awm111 написав:Frant Тупым хомякам ,типа франта,до слез завидно,что адекватные люди хорошо стали зарабатывать. А разные зрадодрочеры продолжают нищенствовать .В этом году стал зарабатывать больше чем когда либо,в долларах. И эта тенденция усиливается. Всех адекватов с наступающим. хомякам пожелаю больше работать,на благо умных людей. хаха

Привіт Респекту00)))
Вакантні місця клоунів в київському цирку давно чекають тебе та твого друга Кінконговця!))) :mrgreen:

Это не Респект, скорее всего это парень 30-35 лет айтишник, у него просто сейчас пик карьеры. Такое бывает у всех, я вот например в 2005 году зарабатывал 5000 долларов в месяц и мир лежал у моих ног. Но так будет не всегда. Он просто этого не понимает.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:
  awm111 написав:Frant Тупым хомякам ,типа франта,до слез завидно,что адекватные люди хорошо стали зарабатывать. А разные зрадодрочеры продолжают нищенствовать .В этом году стал зарабатывать больше чем когда либо,в долларах. И эта тенденция усиливается. Всех адекватов с наступающим. хомякам пожелаю больше работать,на благо умных людей. хаха

Привіт Респекту00)))
Вакантні місця клоунів в київському цирку давно чекають тебе та твого друга Кінконговця!))) :mrgreen:

Это не Респект, скорее всего это парень 30-35 лет айтишник, у него просто сейчас пик карьеры. Такое бывает у всех, я вот например в 2005 году зарабатывал 5000 долларов в месяц и мир лежал у моих ног. Но так будет не всегда. Он просто этого не понимает.


Я впевнений на 200%, що то Респект00.
Більше подібних клоунів тут немає.


  Хомякоид написав:Единственное что держит путлера это Европа с Америкой, но шеколадный скоро это все просрет при таких распасах.
В отличие от вас я читаю прессу на двух языках, и это не русский и не украинский.
Пока ничего хорошего в Украине нет, скока бы не пели тут разные прихлебатели


Крім Респекта00, кінконговця і ще парочки рожевоокулярників, ніхто більше не пише про зростання %% жирів у маслі)))

Навіть в Києві помітно, що немає ніякого помітного зростання рівня життя.
Для цього досить проїхатись в трамваї чи поспілкуватись з простими людьми.

Кількість новобудів - так, збільшується.
Але вони масово стануть недобудами в 2018-2019 роках.
Ну хто їх розкупить????
Китайці чи індуси?
Вони не поїдуть сюди працювати зап зП 300 дол/міс. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 гру, 2017 21:15, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:26

awm111
Я знаю.Дорожный рабочий, на асфальтоукладчике. Сейчас дорог делают много, качественно, это одна из самых больших статей расходов бюджета. Даже важнее науки. Потому заработки очень большие
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:34

  awm111 написав:Оранжевый-хит сезона Ты попал пальцем в небо. Продолжай гадать.

это что мастер ник Респекта? :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  awm111 написав:Оранжевый-хит сезона Ты попал пальцем в небо. Продолжай гадать.

это что мастер ник Респекта? :mrgreen:

Это его двоюродный брат-близнец.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:37

  Рыба-сом написав:Якість теплиці, склади, хоз. приміщення – там поруч з парком Крістерова гірка обнесена парканом територія через дорогу від Паркового міста, це, мабуть, воно. В плані ИкАлогії місце приємне, але контингент навколо стрьомний. Кароч, як я вже казав, через дорогу (вул. Осиповського) від Паркового міста.
Більше цікавить якийсь невідомий забудовник з 0% реалізованих об’єктів (принаймні, знайти їх в мережі мені не вдалося).


На сколько я понимаю это практически в парке Кристера, место интересное, особенно когда закончат 3-ю очередь метро на Веник на Площади Шевченка.
Зрада будет если опять не построят подземного паркинга.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:09

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: адекватним людям вже давно зрозуміло що согодняшна шобла прийшла щоб тупо набивати кишені. Пока в державі не будуть зміни, тільки вниз. По іншому ніяк.


"адекватным" - это типа таким же как вы, наглухо контуженным раша-пропагандой зрадойобам? :mrgreen:

Гуляете дядя, от вас тут больше всего флуда и ноль полезной информации.
Если вы не видите что уезжает с страны по милионну в год и ничего не меняется в управлении страной то смею вас уверить, вы это тоже рано или поздно почуствуете.
Если вы сидите на недвиге, не факт что с такой тенденцией будете стричь и дальше капусту, прийдут хлопцы с дыныры, будете улепетывать в одних подштанниках.
Единственное что держит путлера это Европа с Америкой, но шеколадный скоро это все просрет при таких распасах.
В отличие от вас я читаю прессу на двух языках, и это не русский и не украинский.
Пока ничего хорошего в Украине нет, скока бы не пели тут разные прихлебатели.

Ты лутше сматры, шоб тебя соседи-арабы не выипали после пары косяков и кальяна :mrgreen:
ДыНыРы ему мерещатся перед сном под "Рашатудэй" и вечернего Киселя с Шапиросоловьём.
Путлер зашёл бы в марте 14го, если б мозгов не было у него и хотел бы своих свинорусских православов положить полармии ещё на подходе к Чернигову и Полтаве :mrgreen:
а язык учи ещё и фарси, чтоб смачно любимого подхваливать вечером после пахлавы :mrgreen:
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