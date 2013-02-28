Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:26

awm111

Я знаю.Дорожный рабочий, на асфальтоукладчике. Сейчас дорог делают много, качественно, это одна из самых больших статей расходов бюджета. Даже важнее науки. Потому заработки очень большие

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери