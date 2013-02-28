Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
awm111 написав:Хомякоид Читатель-зрадодрочер. Ты тут сепарами кого хочешь напугать,путана ты кремлевская,а? Мы победили рашку,рашисты обосрались запомни это,а лучше запиши.
Я смотрю, тут на сайте запустили агрессивных порохоботов Sommer, Tip Top, avm111... Модеры-огласите весь список ругательных слов, за которые тут не банят(или это только привилегия для тех, кто тут на зарплате минстеця)?
Есть тут еще достаточно древний порохобот yarg-тот тоже часто употребляет местоимение "Мы"...
все верно, вату надо щемить по максимуму. сочувстувующих рашистам ждут на русвесне.
Пэрэмога? Или круговорот бабла для распила властей Киева - там ведь была трамвайная линия? Одни демонтируют трамвайные пути - получают бабло из бюджета плюс бонус сдача рельсов в металолом. Другие востанавливают трамвайнуе пути - получают бабло из бюджета. Педальку в президенты?
Снесли трамвай - зрада! Вернули - тоже зрада!
Город развивается! Скажите спасибо, что асфальт в снег или лужи не укладывают! Ох уж эти зрадофилы! *(сарказм)