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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4763476447654766

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 97
1. Так
19%
18
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:21

Re: модераторы есть на форуме???

Мож уже пора этот срач закончить отправив флудеров-заводил в баню?????
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

короче, эконом топчется на дне, дорогое всё вниз... аренда тоже вниз...
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:29

Оранжевый-хит сезона аминь..
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antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:30

  Dentist написав:
  awm111 написав:Хомякоид Читатель-зрадодрочер. Ты тут сепарами кого хочешь напугать,путана ты кремлевская,а? Мы победили рашку,рашисты обосрались запомни это,а лучше запиши.


Я смотрю, тут на сайте запустили агрессивных порохоботов Sommer, Tip Top, avm111...
Модеры-огласите весь список ругательных слов, за которые тут не банят(или это только привилегия для тех, кто тут на зарплате минстеця)?

Есть тут еще достаточно древний порохобот yarg-тот тоже часто употребляет местоимение "Мы"...


все верно, вату надо щемить по максимуму. сочувстувующих рашистам ждут на русвесне.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 00:08

  Оранжевый-хит сезона написав:короче, эконом топчется на дне, дорогое всё вниз... аренда тоже вниз...

Неужели денег нет?
Собственники гАстинок только расправили грудь.
"Никогда такого не было, и вот опять" (с)
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 00:28

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:короче, эконом топчется на дне, дорогое всё вниз... аренда тоже вниз...

Неужели денег нет?
Собственники гАстинок только расправили грудь.
"Никогда такого не было, и вот опять" (с)

переизбыток, а в мае и того больше будет....
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 00:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новость сразу для всех топовых веток: и про валюту, и про аренду, и про стартапера: https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... -aferu.htm
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 00:34

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:По улицам Саксаганского и Жилянской проложат трамвайную линию
Она соединит станцию «Дворец спорта» с Центральным вокзалом.

https://nashkiev.ua/novosti/po-oulitsam ... nt=novosti

Пэрэмога?
Или круговорот бабла для распила властей Киева - там ведь была трамвайная линия?
Одни демонтируют трамвайные пути - получают бабло из бюджета плюс бонус сдача рельсов в металолом.
Другие востанавливают трамвайнуе пути - получают бабло из бюджета.
Педальку в президенты? :mrgreen:

Снесли трамвай - зрада!
Вернули - тоже зрада!

Город развивается! Скажите спасибо, что асфальт в снег или лужи не укладывают! Ох уж эти зрадофилы! :mrgreen:
*(сарказм)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 08:37

Плюс имхо ещё минимум 100 квартир под аренду на Осокорках. https://arkada.ua/ua/top/press/news/20305/29601/
28.12.2017
Отримано сертифікат відповідності ж/б «ЧЕРЕМОШ»(№13) ж/м «ПАТРІОТИКА»:

Аркада в очередной раз нагнула трибеку.
"аналитики" КРЖН topic140971.html?p=2035633#p2035633
zahar_
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