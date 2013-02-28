Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 гру, 2017 17:47
Додано: Суб 30 гру, 2017 17:58
А зачем - аргументируйте цифрами, а не пустозвоством.
Какой смысл 3к купленую за 112 куе для проживания семьи с ребёнком (а сейчас уже может и не с одним) продать за 45 куе?
Это у вас ни кола ни двора живёте в аренде, а для семьи с детьми переезд из своей квартиру в арендную это сродни стихийного бедствия? Ради чего семья должна терпеть такие лишения чтобы через два года откупится аналогом за 40 куе?
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 30 гру, 2017 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 18:04
Додано: Суб 30 гру, 2017 18:09
забавно но если не ошибаюсь в крайний раз когда на форуме поднимался этот вопрос с ура_ цена этой бпс была в пределах 60-70куе...
а так да, забавный персонаж, задний мост от кабанчика и курочки от родычей привозились в багажнике лайноса с малой родины и разделывались на кухне, потом жарка "каклет" в кухне и простмотр ДК и игра в танчики в "зале", потом появился синтезатор...
...эх, форумчане были, не то что нынешние "васеньки"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 30 гру, 2017 18:10
Аргументировать легко.
За БПСку можно до сих пор выручить 50 с копейками тысяч уе.
За эти деньги можно купить трешку в цоколе в Щуцыне (а лучше - под Варшавой или Краковом). Переехать туда жить всей семьей, определить ребенка в школу, устроиться работать теплотехником.
И креститься всякий раз, когда случайно будешь натыкаться в интернете на новости типа той, что вы только что выложили - как "молодики в чорному підпалили недобудову", "молодики захопили якусь адмінбудову", "невідомі підірвали автівку в центрі Київа", "депутат ВР з наградного пістолету постріляв своїх виборців", "п'яний син прокурора переїхав трьох пішоходів на своєму бентлі" и т.д.
Додано: Суб 30 гру, 2017 18:16
То были хотелки. А чтобы продать по тем временам надо было уступать до 53-56 куе.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 18:54
А якщо двоє дітей, то від уряда Польщі на кожну дитину отримає по 500 злотих (при курсі ПА3,5 це $285 у сімейний бюджет)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Флай, это каждый месяц по 285$?
Так это практически месячная аренда БПСки!
БПСку продал, а аренду получаешь!
Тем более пора заводить трактор!
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:19
так, але тре отримати легальний статус проживання, хоча б ВНЖ,
а для цього прийдеться десь із півроку легаально повкалувати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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