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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4766476747684769>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 97
1. Так
19%
18
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:47

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:
  trololo написав:
а ты, хоть и воешь о обвале, свою треху забоялся продать, как юрик бпску

А Юра что, продал БПС?!

Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.

Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:56

airmax78
соглашусь.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:58

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  airmax78 написав:Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.

Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.

А зачем - аргументируйте цифрами, а не пустозвоством.
Какой смысл 3к купленую за 112 куе для проживания семьи с ребёнком (а сейчас уже может и не с одним) продать за 45 куе?
Это у вас ни кола ни двора живёте в аренде, а для семьи с детьми переезд из своей квартиру в арендную это сродни стихийного бедствия? Ради чего семья должна терпеть такие лишения чтобы через два года откупится аналогом за 40 куе?
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 30 гру, 2017 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:04

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.

А зачем - аргументируйте цифрами, а не пустозвоством.

Чисто интуитивно кажется, что для цен на БПС путь вниз еще не закончился.
Но я не эксперт, поэтому могу только интуитивно пустозвонить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:09

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  airmax78 написав:А Юра что, продал БПС?!

Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.

Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.

забавно но если не ошибаюсь в крайний раз когда на форуме поднимался этот вопрос с ура_ цена этой бпс была в пределах 60-70куе...
а так да, забавный персонаж, задний мост от кабанчика и курочки от родычей привозились в багажнике лайноса с малой родины и разделывались на кухне, потом жарка "каклет" в кухне и простмотр ДК и игра в танчики в "зале", потом появился синтезатор...
...эх, форумчане были, не то что нынешние "васеньки"...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:10

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:
Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.

А зачем - аргументируйте цифрами, а не пустозвоством.



Аргументировать легко.

За БПСку можно до сих пор выручить 50 с копейками тысяч уе.

За эти деньги можно купить трешку в цоколе в Щуцыне (а лучше - под Варшавой или Краковом). Переехать туда жить всей семьей, определить ребенка в школу, устроиться работать теплотехником.

И креститься всякий раз, когда случайно будешь натыкаться в интернете на новости типа той, что вы только что выложили - как "молодики в чорному підпалили недобудову", "молодики захопили якусь адмінбудову", "невідомі підірвали автівку в центрі Київа", "депутат ВР з наградного пістолету постріляв своїх виборців", "п'яний син прокурора переїхав трьох пішоходів на своєму бентлі" и т.д.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:16

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  zahar_ написав:Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.

Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.

забавно но если не ошибаюсь в крайний раз когда на форуме поднимался этот вопрос с ура_ цена этой бпс была в пределах 60-70куе...

То были хотелки. А чтобы продать по тем временам надо было уступать до 53-56 куе.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:54

  Tribeca написав:
  zahar_ написав:
  airmax78 написав:
Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.

А зачем - аргументируйте цифрами, а не пустозвоством.



Аргументировать легко.

За БПСку можно до сих пор выручить 50 с копейками тысяч уе.

За эти деньги можно купить трешку в цоколе в Щуцыне (а лучше - под Варшавой или Краковом). Переехать туда жить всей семьей, определить ребенка в школу, устроиться работать теплотехником.

И креститься всякий раз, когда случайно будешь натыкаться в интернете на новости типа той, что вы только что выложили - как "молодики в чорному підпалили недобудову", "молодики захопили якусь адмінбудову", "невідомі підірвали автівку в центрі Київа", "депутат ВР з наградного пістолету постріляв своїх виборців", "п'яний син прокурора переїхав трьох пішоходів на своєму бентлі" и т.д.

А якщо двоє дітей, то від уряда Польщі на кожну дитину отримає по 500 злотих (при курсі ПА3,5 це $285 у сімейний бюджет)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, это каждый месяц по 285$?

Так это практически месячная аренда БПСки!

БПСку продал, а аренду получаешь!

Тем более пора заводить трактор!
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:19

  Tribeca написав:Флай, это каждый месяц по 285$?

Так это практически месячная аренда БПСки!

БПСку продал, а аренду получаешь!

Тем более пора заводить трактор!

так, але тре отримати легальний статус проживання, хоча б ВНЖ,
а для цього прийдеться десь із півроку легаально повкалувати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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