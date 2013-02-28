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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:41
Уну, поездкой во львов ты Мальвин не удивишь.
Я уже 5 лет новый год встречаю в любимом месте на земле - в Дубаях.
В этом году не лечу пока, потому что меня пригласил тот мой знакомый отметить в своей компании новый год (тот, который вызвал такое возмущение на форуме- который "осваивает" по 300000$/мес на одном госпредприятии). А от таких приглашений, как понимаете, не отказываются.
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:22
1) я не с мальвинами
2) во львове ночуем
3) вы бы лучше от него держались подальше ибо сядете вместе с ним
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:51
не забудьте, что нужно предохраняться
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
для аірмаксіка і його фантомних болях (он слішком рєско сдєлал пєрємєни і покінул зону камхворта)
В реальном мире не существует идеалов: в природе все начинается с малого и постоянно развивается, от семени до большого дерева. Японская техника кайдзен – постепенное внесение в существующую систему небольших, доступных изменений ради достижения ощутимых результатов в будущем – относится как к бизнес-процессам, так и ко всем сферам жизни. Ее философия – жизнь направлена на постоянное улучшение благодаря маленьким шагам.
Часто мы сопротивляемся переменам, когда предстоящие действия кажутся нам слишком сложными. Покидая привычные рамки слишком быстро, мы рискуем так же быстро вернуться назад – туда, где комфортно и привычно. Поэтому психологи часто говорят, что зону комфорта нужно не покидать, а расширять. Постепенно, шаг за шагом, чтобы не возникало непреодолимого сопротивления. Маленькими шагами – к большим переменам.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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