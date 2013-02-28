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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4766476747684769

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 97
1. Так
19%
18
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:41

  Оранжевый-хит сезона написав:а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?



Уну, поездкой во львов ты Мальвин не удивишь.

Я уже 5 лет новый год встречаю в любимом месте на земле - в Дубаях.

В этом году не лечу пока, потому что меня пригласил тот мой знакомый отметить в своей компании новый год (тот, который вызвал такое возмущение на форуме- который "осваивает" по 300000$/мес на одном госпредприятии). А от таких приглашений, как понимаете, не отказываются.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:22

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?



Уну, поездкой во львов ты Мальвин не удивишь.

Я уже 5 лет новый год встречаю в любимом месте на земле - в Дубаях.

В этом году не лечу пока, потому что меня пригласил тот мой знакомый отметить в своей компании новый год (тот, который вызвал такое возмущение на форуме- который "осваивает" по 300000$/мес на одном госпредприятии). А от таких приглашений, как понимаете, не отказываются.

1) я не с мальвинами
2) во львове ночуем
3) вы бы лучше от него держались подальше ибо сядете вместе с ним
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17670
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:51

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?


В этом году не лечу пока, потому что меня пригласил тот мой знакомый отметить в своей компании новый год (тот, который вызвал такое возмущение на форуме- который "осваивает" по 300000$/мес на одном госпредприятии). А от таких приглашений, как понимаете, не отказываются.


не забудьте, что нужно предохраняться
:)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

для аірмаксіка і його фантомних болях (он слішком рєско сдєлал пєрємєни і покінул зону камхворта)
https://thepoint.rabota.ua/reshymost-y-reshenye-pochemu-nashy-plany-tak-y-ostayutsya-na-bumahe

В реальном мире не существует идеалов: в природе все начинается с малого и постоянно развивается, от семени до большого дерева. Японская техника кайдзен – постепенное внесение в существующую систему небольших, доступных изменений ради достижения ощутимых результатов в будущем – относится как к бизнес-процессам, так и ко всем сферам жизни. Ее философия – жизнь направлена на постоянное улучшение благодаря маленьким шагам.

Часто мы сопротивляемся переменам, когда предстоящие действия кажутся нам слишком сложными. Покидая привычные рамки слишком быстро, мы рискуем так же быстро вернуться назад – туда, где комфортно и привычно. Поэтому психологи часто говорят, что зону комфорта нужно не покидать, а расширять. Постепенно, шаг за шагом, чтобы не возникало непреодолимого сопротивления. Маленькими шагами – к большим переменам.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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