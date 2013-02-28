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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4768476947704771>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 97
1. Так
19%
18
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:12

  flyman написав:вопрос Хпердам жлоб ремонта:
шо луччє:
- цілий і повноціний шлак
- неповноцінна модерна річ, наприклад тумба:
вараінти:
https://www.olx.ua/obyavlenie/tumbochka-ruchnaya-rospis-IDvbuu4.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/shkaf-podstavka-dlya-televizora-IDv7aki.html


Лучше 2я. Открутить вторую дверцу и будет просто норм тумба без дверей.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Специально для Флая и всех любознательных:

http://lurkmore.to/Ссаные_тряпки

Как предмет быта cсаные тряпки получили распространение в эпоху индустриализации, когда ВНЕЗАПНО понаехавшая в города сельская молодежь мужескага полу встала перед необходимостью исключительно точно попадать в городской унитаз. Увы, FAIL случался чуть реже, чем всегда, поскольку в деревенском сортире (а то и просто в кустах) навык не требовался, а следовательно, никогда не воспитывался, ибо промахи были всем пох... — вонищща там заложена конструкционно, а жидкость из-за негерметичности испаряется быстро. В городской же квартире лужи мочи неизбежно ароматизировали все окружающее пространство, и дабы уменьшить поражающий эффект, вытирались специально выделенной тряпкой, называемой ссаной.


Я ж говорю - во все арендные квартиры нужно будет разместить такие тряпки.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  zahar_ написав:[quote="4254300:airmax78"]
А Юра что, продал БПС?!

Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.

Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.

забавно но если не ошибаюсь в крайний раз когда на форуме поднимался этот вопрос с ура_ цена этой бпс была в пределах 60-70куе...
а так да, забавный персонаж, задний мост от кабанчика и курочки от родычей привозились в багажнике лайноса с малой родины и разделывались на кухне, потом жарка "каклет" в кухне и простмотр ДК и игра в танчики в "зале", потом появился синтезатор...
...эх, форумчане были, не то что нынешние "васеньки"...
:mrgreen:[/quote]

а помните еще сеск был такой
ото реально была жесть, захар - жалкое подобие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:25

  Tribeca написав:Специально для Флая и всех любознательных:

http://lurkmore.to/Ссаные_тряпки

Как предмет быта cсаные тряпки получили распространение в эпоху индустриализации, когда ВНЕЗАПНО понаехавшая в города сельская молодежь мужескага полу встала перед необходимостью исключительно точно попадать в городской унитаз. Увы, FAIL случался чуть реже, чем всегда, поскольку в деревенском сортире (а то и просто в кустах) навык не требовался, а следовательно, никогда не воспитывался, ибо промахи были всем пох... — вонищща там заложена конструкционно, а жидкость из-за негерметичности испаряется быстро. В городской же квартире лужи мочи неизбежно ароматизировали все окружающее пространство, и дабы уменьшить поражающий эффект, вытирались специально выделенной тряпкой, называемой ссаной.


Я ж говорю - во все арендные квартиры нужно будет разместить такие тряпки.

А вам то чего?
Вы же сидя писаете...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?
Ну например кафе Смаколик, на Михальчука
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  airmax78 написав:[quote="4254306:zahar_"][quote="4254300:airmax78"]
А Юра что, продал БПС?!

Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.

Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.

забавно но если не ошибаюсь в крайний раз когда на форуме поднимался этот вопрос с ура_ цена этой бпс была в пределах 60-70куе...
а так да, забавный персонаж, задний мост от кабанчика и курочки от родычей привозились в багажнике лайноса с малой родины и разделывались на кухне, потом жарка "каклет" в кухне и простмотр ДК и игра в танчики в "зале", потом появился синтезатор...
...эх, форумчане были, не то что нынешние "васеньки"...
:mrgreen:[/quote]

а помните еще сеск был такой
ото реально была жесть, захар - жалкое подобие[/quote]Не, саша-обвал - #1
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:41

  spitfirekdv написав:
  flyman написав:вопрос Хпердам жлоб ремонта:
шо луччє:
- цілий і повноціний шлак
- неповноцінна модерна річ, наприклад тумба:
вараінти:
https://www.olx.ua/obyavlenie/tumbochka-ruchnaya-rospis-IDvbuu4.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/shkaf-podstavka-dlya-televizora-IDv7aki.html


Лучше 2я. Открутить вторую дверцу и будет просто норм тумба без дверей.

я теж так подумав!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:53

  flyman написав:
  spitfirekdv написав:
  flyman написав:вопрос Хпердам жлоб ремонта:
шо луччє:
- цілий і повноціний шлак
- неповноцінна модерна річ, наприклад тумба:
вараінти:
https://www.olx.ua/obyavlenie/tumbochka-ruchnaya-rospis-IDvbuu4.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/shkaf-podstavka-dlya-televizora-IDv7aki.html


Лучше 2я. Открутить вторую дверцу и будет просто норм тумба без дверей.

я теж так подумав!

50грн цэ страшашно задорого!
луччэ зробы сам из пидручных арганычных мотэрыалив, от як твый коллэга напрыклад
https://lb.ua/world/2017/12/30/386261_z ... avoza.html
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:15

  baraka написав:
  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?


В этом году не лечу пока, потому что меня пригласил тот мой знакомый отметить в своей компании новый год (тот, который вызвал такое возмущение на форуме- который "осваивает" по 300000$/мес на одном госпредприятии). А от таких приглашений, как понимаете, не отказываются.


не забудьте, что нужно предохраняться
:)


а, и ещё, Трибека, купите затычки в нос, бо возможен запах жжённой резины :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:34

  kingkongovets написав:а помните еще сеск был такой
ото реально была жесть, захар - жалкое подобие

точно, с мамой жил на дврз :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
 
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