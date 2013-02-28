Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как предмет быта cсаные тряпки получили распространение в эпоху индустриализации, когда ВНЕЗАПНО понаехавшая в города сельская молодежь мужескага полу встала перед необходимостью исключительно точно попадать в городской унитаз. Увы, FAIL случался чуть реже, чем всегда, поскольку в деревенском сортире (а то и просто в кустах) навык не требовался, а следовательно, никогда не воспитывался, ибо промахи были всем пох... — вонищща там заложена конструкционно, а жидкость из-за негерметичности испаряется быстро. В городской же квартире лужи мочи неизбежно ароматизировали все окружающее пространство, и дабы уменьшить поражающий эффект, вытирались специально выделенной тряпкой, называемой ссаной.
Я ж говорю - во все арендные квартиры нужно будет разместить такие тряпки.
zahar_ написав:[quote="4254300:airmax78"] А Юра что, продал БПС?!
Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.
Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.
забавно но если не ошибаюсь в крайний раз когда на форуме поднимался этот вопрос с ура_ цена этой бпс была в пределах 60-70куе... а так да, забавный персонаж, задний мост от кабанчика и курочки от родычей привозились в багажнике лайноса с малой родины и разделывались на кухне, потом жарка "каклет" в кухне и простмотр ДК и игра в танчики в "зале", потом появился синтезатор... ...эх, форумчане были, не то что нынешние "васеньки"... [/quote]
а помните еще сеск был такой ото реально была жесть, захар - жалкое подобие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Как предмет быта cсаные тряпки получили распространение в эпоху индустриализации, когда ВНЕЗАПНО понаехавшая в города сельская молодежь мужескага полу встала перед необходимостью исключительно точно попадать в городской унитаз. Увы, FAIL случался чуть реже, чем всегда, поскольку в деревенском сортире (а то и просто в кустах) навык не требовался, а следовательно, никогда не воспитывался, ибо промахи были всем пох... — вонищща там заложена конструкционно, а жидкость из-за негерметичности испаряется быстро. В городской же квартире лужи мочи неизбежно ароматизировали все окружающее пространство, и дабы уменьшить поражающий эффект, вытирались специально выделенной тряпкой, называемой ссаной.
Я ж говорю - во все арендные квартиры нужно будет разместить такие тряпки.
airmax78 написав:[quote="4254306:zahar_"][quote="4254300:airmax78"] А Юра что, продал БПС?!
Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.
Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение.
забавно но если не ошибаюсь в крайний раз когда на форуме поднимался этот вопрос с ура_ цена этой бпс была в пределах 60-70куе... а так да, забавный персонаж, задний мост от кабанчика и курочки от родычей привозились в багажнике лайноса с малой родины и разделывались на кухне, потом жарка "каклет" в кухне и простмотр ДК и игра в танчики в "зале", потом появился синтезатор... ...эх, форумчане были, не то что нынешние "васеньки"... [/quote]
а помните еще сеск был такой ото реально была жесть, захар - жалкое подобие[/quote]Не, саша-обвал - #1
Лучше 2я. Открутить вторую дверцу и будет просто норм тумба без дверей.
я теж так подумав!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?
В этом году не лечу пока, потому что меня пригласил тот мой знакомый отметить в своей компании новый год (тот, который вызвал такое возмущение на форуме- который "осваивает" по 300000$/мес на одном госпредприятии). А от таких приглашений, как понимаете, не отказываются.
не забудьте, что нужно предохраняться
а, и ещё, Трибека, купите затычки в нос, бо возможен запах жжённой резины