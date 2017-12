Додано: Суб 30 гру, 2017 22:23

Прохожий написав: airmax78 написав: zahar_ написав: [quote="4254300:airmax78"]

А Юра что, продал БПС?! [quote="4254300:airmax78"]А Юра что, продал БПС?!

Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал. Инфа о продажи юрой бпс может фантазия трололо - инфу о продаже БПС юра на форум не выкладывал.

Жаль. Продать БПС все еще неплохое решение. Жаль.

забавно но если не ошибаюсь в крайний раз когда на форуме поднимался этот вопрос с ура_ цена этой бпс была в пределах 60-70куе...

а так да, забавный персонаж, задний мост от кабанчика и курочки от родычей привозились в багажнике лайноса с малой родины и разделывались на кухне, потом жарка "каклет" в кухне и простмотр ДК и игра в танчики в "зале", потом появился синтезатор...

...эх, форумчане были, не то что нынешние "васеньки"...

а помните еще сеск был такой

а помните еще сеск был такой

ото реально была жесть, захар - жалкое подобие

