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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:37
Додано: Суб 30 гру, 2017 23:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
натолкнулся кстати на интересную мысль, читая перед сном.
Американские экономисты уже давно исповедуют бихейвористскую теорию экономики, тоесть сплав экономики и психологии.
В этом и лежит некая иррациональность ценообразования по недвижимости. Потому что это не только актив, это еще и психологическое состояние.
А мы об этом почти не говорим на форуме.
вот что пишут в свойственной им шутливой манере омериканские экономисты Левитт и Дабнер (явно евреи).
Додано: Нед 31 гру, 2017 00:35
Додано: Нед 31 гру, 2017 00:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Королівство Галіції та Лодомерії - це саме назва Галичини та південної Малопольщі в складі Австрійської (пізніше - Австро-Угорської) імперії, що за рагулі цю статтю писали?
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Додано: Нед 31 гру, 2017 00:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люди привыкли считать длинную позицию в долларах. Достаточно начать считать в метрах, и жизнь станет намного спокойней.
Про себя могу сказать, что на протяжении последних 15 (а может и 20) лет мой годовой доход в метрах готовой жилой недвижимости не менялся.
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