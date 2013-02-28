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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4768476947704771

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 97
1. Так
19%
18
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:37

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:а куда во львове можно сходить покушать не пафосно?
Ну например кафе Смаколик, на Михальчука

на обратном пути уже
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

натолкнулся кстати на интересную мысль, читая перед сном.

Американские экономисты уже давно исповедуют бихейвористскую теорию экономики, тоесть сплав экономики и психологии.

В этом и лежит некая иррациональность ценообразования по недвижимости. Потому что это не только актив, это еще и психологическое состояние.

А мы об этом почти не говорим на форуме.

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вот что пишут в свойственной им шутливой манере омериканские экономисты Левитт и Дабнер (явно евреи).
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 00:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:а помните еще сеск был такой
ото реально была жесть, захар - жалкое подобие

точно, с мамой жил на дврз :mrgreen:


понаехавший автомеханик с хмельницкого. блин, зачем я єто помню :o
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 00:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Більша частина львівської архітектури була створена за часів, коли місто було у складі Королівства Галіції та Людомерії, а пізніше – Австрійської імперії.

Королівство Галіції та Лодомерії - це саме назва Галичини та південної Малопольщі в складі Австрійської (пізніше - Австро-Угорської) імперії, що за рагулі цю статтю писали?
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Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:вот что пишут в свойственной им шутливой манере омериканские экономисты Левитт и Дабнер (явно евреи).

Люди привыкли считать длинную позицию в долларах. Достаточно начать считать в метрах, и жизнь станет намного спокойней.
Про себя могу сказать, что на протяжении последних 15 (а может и 20) лет мой годовой доход в метрах готовой жилой недвижимости не менялся.
Vlad442
 
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