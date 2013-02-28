Додано: Нед 31 гру, 2017 19:51

Vlad442 написав: Не только моей, но и всех окружающих, поэтому это не замечается. Так же как и у меня, "падает" уровень жизни и у европейцев, потому что евро за последние 9 лет с 1,55 упал до 1,1.

В этом идея, что у тех, кто считает длинную позицию в подорожавшем долларе, их стало меньше (но и цены на недвижимость, например, упали). Те, кто в недвижимости или евро, живут в атмосфере большей стабильности. Не только моей, но и всех окружающих, поэтому это не замечается. Так же как и у меня, "падает" уровень жизни и у европейцев, потому что евро за последние 9 лет с 1,55 упал до 1,1.В этом идея, что у тех, кто считает длинную позицию в подорожавшем долларе, их стало меньше (но и цены на недвижимость, например, упали). Те, кто в недвижимости или евро, живут в атмосфере большей стабильности.

Всем салют!!! Только прилетел, обязуюсь перечитать все что тут настрочили за последние 2 недели, всех с наступающим!!!Ну а если по теме, есть какие то важные новости? Я надеюсь ничего не пропустил???Пс. Влад вы не правы. Европейцы как получали в евро, так и получают. И колбаса у них как была по 3-6 евро так и осталась. Им похер вообще курс доллара. Их это совсем не колышит. И если немец тратил на душкабину 10% своего дохода (условно 200 евро) , то он и сейчас столько же тратит. А вот у нас немножко по другому. 200 евро стали для некоторых очень серьёзной суммой, так как доходы у нашего народа не в евро.