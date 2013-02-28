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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4769477047714772

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 97
1. Так
19%
18
2. Ні
35%
34
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:31

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Люди привыкли считать длинную позицию в долларах. Достаточно начать считать в метрах, и жизнь станет намного спокойней.
Про себя могу сказать, что на протяжении последних 15 (а может и 20) лет мой годовой доход в метрах готовой жилой недвижимости не менялся.

Влад, беда в том, что метры готовой украинской недвиги (за редким исключением) уже 9 лет в нисходящем тренде относительно доллара. Т.е. 9 лет подряд, Влад, реальный уровень вашей жизни падает.

Не только моей, но и всех окружающих, поэтому это не замечается. Так же как и у меня, "падает" уровень жизни и у европейцев, потому что евро за последние 9 лет с 1,55 упал до 1,1.
В этом идея, что у тех, кто считает длинную позицию в подорожавшем долларе, их стало меньше (но и цены на недвижимость, например, упали). Те, кто в недвижимости или евро, живут в атмосфере большей стабильности.

Не, Влад, это какая-то слабая попытка себя утешить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привіт, бродяги!!! :D
...... З НОВИМ РОКОМ!!! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пожелаю всем нам в шутку
Въехать в новенькую будку.
Вы трубой держите хвост,
Счастье пусть лизнёт вас в нос!
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

с Наступающим, всем стандартных ништяков, а лицам без определенного места жительства желаю в новом, 2018ом году обрести свой дом)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:23

  stm написав: лизнёт


:shock:

всем ребятушечкам независимо от пола найти себя,обрести по возможности новые кв.метры или наскребсти и отложить в тумбочку,если там не хватает на кавалирку,кому надо найти вторую половинку,ну и конечно дензнаков не зависимо от политических взглядов,всем короче всего и что бы за это ничего не было :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:51

  Vlad442 написав:Не только моей, но и всех окружающих, поэтому это не замечается. Так же как и у меня, "падает" уровень жизни и у европейцев, потому что евро за последние 9 лет с 1,55 упал до 1,1.
В этом идея, что у тех, кто считает длинную позицию в подорожавшем долларе, их стало меньше (но и цены на недвижимость, например, упали). Те, кто в недвижимости или евро, живут в атмосфере большей стабильности.



Всем салют!!! Только прилетел, обязуюсь перечитать все что тут настрочили за последние 2 недели :mrgreen: , всех с наступающим!!!
Ну а если по теме, есть какие то важные новости? Я надеюсь ничего не пропустил??? :)

Пс. Влад вы не правы. Европейцы как получали в евро, так и получают. И колбаса у них как была по 3-6 евро так и осталась. Им похер вообще курс доллара. Их это совсем не колышит. И если немец тратил на душкабину 10% своего дохода (условно 200 евро) , то он и сейчас столько же тратит. А вот у нас немножко по другому. 200 евро стали для некоторых очень серьёзной суммой, так как доходы у нашего народа не в евро.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:03

А це я - той чарівний дід
Якого знає цілий світ!
Я повсюду друзів маю
З Новим роком всіх вітаю!
З Новим роком добрі люди,
Хай вам щастя буде всюди!
Щоб у ваших комфортних оселях
Ви були заможні, здорові, веселі!!!
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... от почитати цю сторінку...... - ну МОЖЕТЕ Ж БУТИ ЛЮДЬМИ!!!
.... то ЧОМУ Ж ВИ СПІЛКУЄТЕСЬ ЯК СОБАКИ??? (а рік собаки ще тільки попереду!) :D

З НОВИМ РОКОМ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:12

бажаю обвал цін на слідуючий рік :)
і буде всім щастя...
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