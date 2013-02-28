Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Люди привыкли считать длинную позицию в долларах. Достаточно начать считать в метрах, и жизнь станет намного спокойней. Про себя могу сказать, что на протяжении последних 15 (а может и 20) лет мой годовой доход в метрах готовой жилой недвижимости не менялся.
Влад, беда в том, что метры готовой украинской недвиги (за редким исключением) уже 9 лет в нисходящем тренде относительно доллара. Т.е. 9 лет подряд, Влад, реальный уровень вашей жизни падает.
Не только моей, но и всех окружающих, поэтому это не замечается. Так же как и у меня, "падает" уровень жизни и у европейцев, потому что евро за последние 9 лет с 1,55 упал до 1,1. В этом идея, что у тех, кто считает длинную позицию в подорожавшем долларе, их стало меньше (но и цены на недвижимость, например, упали). Те, кто в недвижимости или евро, живут в атмосфере большей стабильности.
Не, Влад, это какая-то слабая попытка себя утешить.
всем ребятушечкам независимо от пола найти себя,обрести по возможности новые кв.метры или наскребсти и отложить в тумбочку,если там не хватает на кавалирку,кому надо найти вторую половинку,ну и конечно дензнаков не зависимо от политических взглядов,всем короче всего и что бы за это ничего не было
Vlad442 написав:Не только моей, но и всех окружающих, поэтому это не замечается. Так же как и у меня, "падает" уровень жизни и у европейцев, потому что евро за последние 9 лет с 1,55 упал до 1,1. В этом идея, что у тех, кто считает длинную позицию в подорожавшем долларе, их стало меньше (но и цены на недвижимость, например, упали). Те, кто в недвижимости или евро, живут в атмосфере большей стабильности.
Всем салют!!! Только прилетел, обязуюсь перечитать все что тут настрочили за последние 2 недели , всех с наступающим!!! Ну а если по теме, есть какие то важные новости? Я надеюсь ничего не пропустил???
Пс. Влад вы не правы. Европейцы как получали в евро, так и получают. И колбаса у них как была по 3-6 евро так и осталась. Им похер вообще курс доллара. Их это совсем не колышит. И если немец тратил на душкабину 10% своего дохода (условно 200 евро) , то он и сейчас столько же тратит. А вот у нас немножко по другому. 200 евро стали для некоторых очень серьёзной суммой, так как доходы у нашего народа не в евро.
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