|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 гру, 2017 23:00
UA написав:
А вам то чего?
Вы же сидя писаете...
Кстати, наверное, скажу крамолу, но весь цивилизованный мир писает сидя. Потому там и чисто. А в нас внушили комплексы, что писают сидя только женщины, что плачут только женщины, что мужик должен обязательно устраивать драки, и т.д. Выходит, надо быть каким-то свинтусом-забиякой с бутылкой водки в одной руке и сигаретой в другой, иначе будешь белой вороной. Потому так и живем.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19482
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1120 раз.
- Подякували: 1830 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2017 23:22
hxbbgaf написав: UA написав:
А вам то чего?
Вы же сидя писаете...
Кстати, наверное, скажу крамолу, но весь цивилизованный мир писает сидя. Потому там и чисто. А в нас внушили комплексы, что писают сидя только женщины, что плачут только женщины, что мужик должен обязательно устраивать драки, и т.д. Выходит, надо быть каким-то свинтусом-забиякой с бутылкой водки в одной руке и сигаретой в другой, иначе будешь белой вороной. Потому так и живем.
как всё на самом деле просто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 2967
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2017 23:40
hxbbgaf написав: UA написав:
А вам то чего?
Вы же сидя писаете...
Кстати, наверное, скажу крамолу, но весь цивилизованный мир писает сидя. Потому там и чисто. А в нас внушили комплексы, что писают сидя только женщины, что плачут только женщины, что мужик должен обязательно устраивать драки, и т.д. Выходит, надо быть каким-то свинтусом-забиякой с бутылкой водки в одной руке и сигаретой в другой, иначе будешь белой вороной. Потому так и живем.
Плюс 1 за писять сидя! С Новым годом!
Пусть все, кто писяет стоя - сядут!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 23380
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 2666 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|