Додано: Нед 31 гру, 2017 23:22

hxbbgaf написав: UA написав: А вам то чего?

Вы же сидя писаете... А вам то чего?Вы же сидя писаете...

Кстати, наверное, скажу крамолу, но весь цивилизованный мир писает сидя. Потому там и чисто. А в нас внушили комплексы, что писают сидя только женщины, что плачут только женщины, что мужик должен обязательно устраивать драки, и т.д. Выходит, надо быть каким-то свинтусом-забиякой с бутылкой водки в одной руке и сигаретой в другой, иначе будешь белой вороной. Потому так и живем. Кстати, наверное, скажу крамолу, но весь цивилизованный мир писает сидя. Потому там и чисто. А в нас внушили комплексы, что писают сидя только женщины, что плачут только женщины, что мужик должен обязательно устраивать драки, и т.д. Выходит, надо быть каким-то свинтусом-забиякой с бутылкой водки в одной руке и сигаретой в другой, иначе будешь белой вороной. Потому так и живем.



как всё на самом деле просто как всё на самом деле просто

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.