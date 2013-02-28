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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4770477147724773

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 98
1. Так
18%
18
2. Ні
36%
35
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 23:00

  UA написав:А вам то чего?
Вы же сидя писаете...

Кстати, наверное, скажу крамолу, но весь цивилизованный мир писает сидя. Потому там и чисто. А в нас внушили комплексы, что писают сидя только женщины, что плачут только женщины, что мужик должен обязательно устраивать драки, и т.д. Выходит, надо быть каким-то свинтусом-забиякой с бутылкой водки в одной руке и сигаретой в другой, иначе будешь белой вороной. Потому так и живем.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  UA написав:А вам то чего?
Вы же сидя писаете...

Кстати, наверное, скажу крамолу, но весь цивилизованный мир писает сидя. Потому там и чисто. А в нас внушили комплексы, что писают сидя только женщины, что плачут только женщины, что мужик должен обязательно устраивать драки, и т.д. Выходит, надо быть каким-то свинтусом-забиякой с бутылкой водки в одной руке и сигаретой в другой, иначе будешь белой вороной. Потому так и живем.


как всё на самом деле просто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 23:40

  hxbbgaf написав:
  UA написав:А вам то чего?
Вы же сидя писаете...

Кстати, наверное, скажу крамолу, но весь цивилизованный мир писает сидя. Потому там и чисто. А в нас внушили комплексы, что писают сидя только женщины, что плачут только женщины, что мужик должен обязательно устраивать драки, и т.д. Выходит, надо быть каким-то свинтусом-забиякой с бутылкой водки в одной руке и сигаретой в другой, иначе будешь белой вороной. Потому так и живем.

Плюс 1 за писять сидя! С Новым годом!
Пусть все, кто писяет стоя - сядут!
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