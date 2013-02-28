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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 477247734774477547764777>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 98
1. Так
18%
18
2. Ні
36%
35
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:29

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Да ладно. В Одессе скоро негде будет присесть пописять, чтобы не написять на очередную стройплощадку.

У нас минимум новых строек.

Честно говоря, я не понимаю, как в Украине можно жить где-то, кроме Одессы, Киева и, может быть, Львова.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:54

  Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015

А к чему этот вброс?
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 01 січ, 2018 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:56

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Да ладно. В Одессе скоро негде будет присесть пописять, чтобы не написять на очередную стройплощадку.

У нас минимум новых строек.

Вы про харьков трещите?
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:07

Вчерась значит иду в фору на Тампере (первый знает где) докупить кое-что к новогоднему столу. Смотрю в хрущике на Тампере подогнали камаз и выгружают строительный мусор и , кажись, из 2к панельного хрущика. Готовят к ремонту. Не иначе как как кто-то прикупил объект в панельном хрущике и будет делать капитальный ремонт.
В общем, похоже, учётка первый получила очередную "дулю" от покупателя квартиру в панельном хрущике в ЖК Тампере.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:10

  Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015

Рост зарплат - это очевидный факт. С НГ я тоже повышаю.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:31

  reus написав:
  Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015

Рост зарплат - это очевидный факт. С НГ я тоже повышаю.

Гы. Он повышает - а то что на его "повышеную" зарплату можна меньше товаров купит молчит?
Аирмакс тоже заработал на продаже прелести около 2 млн. грн, но чего-то его такое "повышение" не обрадывало. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:48

  zahar_ написав:а то что на его "повышеную" зарплату можна меньше товаров купит молчит?

Так квартиры дешевеют. Больше недвижимости можно купить! :D
А Макс ждет квартиру своей мечты. И он в свое время не заработал, а избавился от дешевеющего пассива.
Востаннє редагувалось reus в Пон 01 січ, 2018 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:51

  reus написав:
  zahar_ написав:а то что на его "повышеную" зарплату можна меньше товаров купит молчит?

Так квартиры дешевеют. Больше недвижимости можно купить! :D

Дешевеют в долларах.
А вы платите в гривне
Учи матчасть. На пересдачу. :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:57

:D
  zahar_ написав:Дешевеют в долларах.
А вы платите в гривне
Учи матчасть. На пересдачу.

Зарплата растет и в долларовом эквиваленте.
А так да, вы самый эрудированный и успешный, и все мы умрем :D
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